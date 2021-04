La hostelería de la Comunidad Valenciana se prepara para abrir hasta las 22 horas el fin de semana

Muchos empresarios de bares y restaurantes de la Comunidad Valenciana preparan sus estructuras para abrir sus locales desde el jueves y de forma paulatina durante el fin de semana con el nuevo horario ampliado hasta el toque de queda, las 22 horas, y la posibilidad de ofrecer el servicio de cenas.



Aunque desde el lunes estos locales podían abrir sus negocios hasta las diez de la noche, el tiempo lluvioso condicionó la apertura de las terrazas, si bien por la tarde se animaron con la llegada de clientes.



Desde la Federación de Hostelería señalan que es la primera semana que amplían el horario hasta el toque de queda y los locales tienen que adaptar sus estructuras, plantearse los horarios y organizar el trabajo, por lo que muchos han decidido esperar unos días y planificar bien el servicio.



De cara al fin de semana, a partir del jueves muchos de ellos ya tienen previsto abrir, por lo que la oferta se ampliará.



La Federación apunta que si bien el horario hasta las diez de la noche se queda corto para poder ofrecer cenas, supone un punto de inflexión en la relajación de las restricciones establecidas por la pandemia.

Límite de acompañantes

El Comité de Seguridad y Salud de Les Corts ha alertado de que en el pleno de la semana pasada no se respetó en distintos momentos la medida anticovid que establece que cuando un miembro del Consell asiste a una sesión parlamentaria podrá ir acompañado, como máximo, de una persona de su gabinete o personal de la Conselleria.



Así lo refleja un escrito de dicho Comité, que refleja que en el pleno del 21 y 22 de abril tampoco se respetó el acuerdo que no permite visitas individuales ni grupales. Ni el que establece que las visitas que reciban los grupos parlamentarios no pueden desplazarse a otro edificio de la institución, incluida la cafetería, por lo que reclama a la Mesa de Les Corts que adopte "las medidas adecuadas" para garantizar su cumplimiento.



La síndica del PP, Isabel Bonig, ha indicado que es "absolutamente innecesario" que el presidente, los vicepresidentes y los consellers acudan a las Cortes con "un séquito", y ha señalado que sería conveniente que el Consell y el presidente de Les Corts "hicieran cumplir lo que se acuerda".



Por otra parte, el Comité de Seguridad y Salud ha sugerido que pueden celebrarse ya hasta un máximo de tres comisiones parlamentarias de manera simultánea en horario de mañana y otras tres en horario de tarde, y que vuelvan a reunirse en las salas de comisión, en lugar de en el hemiciclo.