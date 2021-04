El ocio nocturno mantiene su acampada frente a la Generalitat por los "globos sonda" del Consell

La Coordinadora Empresarial de Ocio y la Hostelería (CEOH) de la Comunidad Valenciana ha lamentado este domingo que, trece días después de iniciar la acampada frente al Palau de la Generalitat, los anuncios del Consell "siguen siendo simples globos sonda", que no concretan un plan de ayudas económicas específico para el ocio nocturno, por lo que mantendrán la protesta.



CEOH lamenta en un comunicado que la falta de concreción de las ayudas para el sector incluidas en el Plan Resistir Plus, anunciado por el Consell, uno de los motivos de la acampada 13A que arrancó el pasado 13 de abril.



En este contexto anuncia que este lunes, "cuando se cumplen los 13 días de la acampada con trece tiendas, 13 horas diarias y después de 13 meses de prohibición", los acampados y los representantes de distintas asociaciones mantendrán una jornada de reflexión, dedicada a analizar la situación actual.



En la asamblea, aseguran desde la organización empresarial, se tomarán decisiones sobre el nuevo calendario de la acampada y sus acciones de protesta que, en estos momentos, se ha comunicado a la Delegación de Gobierno y que estarán vigentes hasta el próximo 30 de abril.



Desde la CEOH insisten en denunciar que, trece días después de iniciar la acampada, "los anuncios del Consell sobre el ocio nocturno siguen siendo simples 'globos sonda' que no concretan ni definen un plan de ayudas económico específico para el ocio nocturno".



Consideran además que el anuncio de la constitución de la mesa científico-técnica, que se planteó en la reunión de la Mesa de Trabajo para la desescalada de la hostelería y el ocio del pasado martes, en la que participó la consellera de Sanidad, Ana Barceló, "no se ha concretado con ningún anuncio público".



Del mismo modo, advierten de que "la liberación del crédito para pagar las ayudas de los ocho millones, pendientes desde el pasado mes de noviembre, no ha servido para que las empresas empiecen a recibir el dinero".



Por ello la acampada ha decidido mantener sus acciones de protesta hasta que se desbloquee la negociación y se comprometan los 50 millones de euros que necesita el sector para sobrevivir en estos momentos.



Anuncian asimismo que este martes retomarán las acciones reivindicativas para seguir denunciando "la pasividad del Consell".



Además, informan de que, tras la jornada de reflexión de mañana, harán público "el nuevo plan de ruta de la acampada y de la campaña de protestas del ocio nocturno contra la inacción del Gobierno del Botànic".