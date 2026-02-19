La intrahistoria de la nueva campaña de Milka: Fermín López, su abuela y el sueño que tienen todos los niños

Muchos de nuestros mejores recuerdos están asociados a grandes compañías. Por ello, muchos de los amantes de los dulces tendrán al lado de sus mejores memorias a iconos como Milka. Ahora, la icónica marca de chocolate perteneciente a Mondelēz International ha querido dar valor precisamente a esos recuerdos.

Para ello, ha lanzado una nueva campaña que conecta con la emoción de uno de los mayores generadores de recuerdos del mundo: el fútbol. Y lo ha hecho apoyándose en uno de los elementos más especiales de nuestra sociedad: los abuelos. El objetivo de la marca era saber si hay lugar para la ternura, su valor más esencial, en el deporte rey.

Y la respuesta afirmativa la han encontrado en su máximo exponente fuera del campo, en las familias. Reconociendo el papel fundamental que estos abuelos tienen, Milka lanza una iniciativa -ideada por Ogilvy- que celebra el rol de los mayores de la casa como apoyo incondicional de los sueños de sus nietos.

Ellos son sinónimo de refugio donde la ambición encuentra apoyo y el miedo se disipa con un abrazo. Mientras el mundo corre y exige resultados, los abuelos, de costumbre, ofrecen a sus nietos el tiempo y la paciencia necesarios para regar sus ilusiones y aspiraciones más tempranas, convirtiéndose en un gran respaldo emocional que permite a un joven alejarse de casa para perseguir su destino.

Ese vínculo trasciende cualquier valor material, pues se cimienta en valores sencillos y un amor incondicional que celebra cada paso del camino. No hay orgullo más puro que el de una abuela que ve a su nieto triunfar, demostrando que detrás de cada gran logro hay siempre una historia familiar que hizo posible el vuelo.

Sofía Brás, Senior Brand Manager Milka Iberia, explica así la idea: "Con esta campaña celebramos la figura de los abuelos, que juegan un papel fundamental en el apoyo a la familia española; son esa inspiración de esfuerzo y dedicación que conecta directamente con la ternura de una marca como Milka".

Para ilustrar este concepto, Milka ha buscado una pareja dentro del panorama futbolístico que represente esa conexión, esa dedicación y devoción mutua entre un jugador y su abuelo, y ha apostado por la historia de Fermín López y su abuela Loli. Ellos son los protagonistas de la nueva campaña de la marca.

La campaña más especial

Fermín López Marín, prometedor centrocampista ofensivo español del FC Barcelona y de la selección española, es conocido por su mentalidad luchadora en el campo, calidad técnica y potente disparo desde fuera del área.

Ha sido internacional absoluto y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero lo que no luce en su currículum ni en su ficha deportiva es la especial relación que mantiene con su abuela Loli.

Con esta campaña, Milka da a conocer más de cerca su conexión, demostrando el vínculo profundo y emotivo que comparten, basado en el orgullo familiar y el apoyo incondicional. A lo largo del spot, Loli expresa su inmenso orgullo por el esfuerzo y los logros de su nieto, recordándolo como un niño valiente que persiguió su sueño desde pequeño.

La historia de Fermín y Loli es el reflejo de un amor que trasciende el brillo del éxito profesional. Detrás del gran jugador, existe una abuela que hoy desborda felicidad al ver los valores sencillos que su nieto posee y la carrera que está forjando.

Loli, encarna ese orgullo familiar más puro, demostrando que el verdadero triunfo se encuentra en el reconocimiento de una vida dedicada a cumplir un sueño bajo el amparo de sus raíces.