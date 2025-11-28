Ana Fernández trae a España el LitRPG con la saga de Matt Dinniman: el fenómeno que arrasa en EEUU con Audible

Audible, empresa de Amazon y distribuidor mundial de entretenimiento en audio, continúa apostando por el género que está triunfando en Estados Unidos: el LitRPG o 'juego de rol literario'. Con millones de oyentes, Dungeon Crawler Carl se ha consolidado como uno de los audiolibros más escuchados en la historia de Audible.

Ahora, los oyentes pueden seguir disfrutando del mundo de la saga con la segunda entrega, Carl y el Día del Juicio Final, traducida por Juan Trejo, ganador del premio Rodolfo Walsh en la categoría de no ficción por Nela, 1979.

Mientras que en Estados Unidos ya hay disponibles siete audiolibros del autor y actualmente trabaja en la octava novela, en España está prevista la publicación del tercer volumen Carl y el recetario del anarquista a finales de enero de 2026.

Además, está confirmado que la serie continuará publicándose hasta, al menos, la sexta entrega durante 2026. Este tipo de género combina la narrativa tradicional con las mecánicas propias de los juegos de rol, haciendo que los personajes evolucionen de manera similar a como lo harían en un juego.

Suben de nivel, adquieren nuevas habilidades, gestionan recursos y toman decisiones estratégicas que influyen directamente en el desarrollo de la trama. Esta fusión permite que los oyentes se involucren de forma activa en el progreso de los personajes, creando una experiencia más inmersiva.

El auge de Matt Dinniman

Matt Dinniman, reconocido en el género LitRPG y autor de la saga, convierte su pasión por la fantasía y los videojuegos en historias llenas de humor y aventuras. Sobre el proceso en la creación de esta saga a formato audiolibro, afirmó que "cuando me senté por primera vez a escribir Dungeon Crawler Carl, no tenía ni idea de que estaba a punto de cambiar el rumbo de mi vida".

"No sabía que esta historia tan disparatada sobre un tipo en calzoncillos y un gato parlante iba a impactar a tanta gente. Y ahora que hemos empezado a traducir la serie a otros idiomas, incluido el español, todo esto supera cualquier cosa que podría haber imaginado. Estoy eternamente agradecido a mis lectores de todo el mundo".

Caratulas de Dungeon Crawler Carl. Audible

Dentro del LitRPG, Dungeon Crawler Carl se enmarca también en el subgénero Dungeon Crawler, centrado en la exploración de mazmorras repletas de monstruos, trampas y tesoros. Este enfoque enfatiza la aventura, el desafío y la sorpresa, ya que los personajes deben enfrentarse a obstáculos que requieren ingenio y estrategia para superarlos.

La combinación de acción intensa, humor y elementos de sátira social convierte cada expedición en un viaje emocionante y entretenido, donde los oyentes pueden disfrutar tanto de la diversión como de la reflexión sobre las dinámicas y absurdos de la sociedad actual.

La versión en audiolibro, narrada por Ana Fernández como Princesa Donut, la carismática gata que cobra vida en la primera entrega, e Iñigo Álvarez de Lara como Carl, lleva a los oyentes directamente a las cómicas y peligrosas aventuras de Carl, captando el humor y la energía de la saga.

Así es la obra

En Dungeon Crawler Carl, el mundo tal y como lo conocemos desaparece en cuestión de segundos: todas las construcciones de la Tierra se derrumban y son reemplazadas por una inmensa mazmorra de 18 niveles que cubre el planeta entero. En medio del caos, un hombre y la gata de su ex se ven arrastrados a un concurso brutal donde la única forma de sobrevivir es transformar cada combate en un espectáculo digno de millones de espectadores.

Entre monstruos, trampas y un implacable límite de tiempo, pronto descubrirán que aquí no basta con luchar: hay que conquistar al público, ganar seguidores y ofrecer el mejor show para lograr botín y avanzar. Porque en este juego, escapar no depende de la fuerza… sino de provocar ovaciones.

Siguiendo la historia, en la segunda entrega, Carl y el Día del Juicio Final, Carl y Princesa Donut se enfrentan a los desafíos más peligrosos de la mazmorra hasta ahora: trampas mortales, criaturas despiadadas y pruebas que pondrán a prueba su ingenio y valentía.

Desde la descomunal Ciudad Superior, arrasada por una misteriosa catástrofe y habitada por un circo de no-muertos, hasta hechizos ancestrales que amenazan con desvelar oscuros secretos, cada aventura combina humor, acción y sátira social.

Con un mundo dinámico inspirado en los videojuegos de rol, esta entrega sumerge a los oyentes en un viaje tan entretenido como reflexivo, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.