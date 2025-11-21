La cena de Navidad que siempre soñaste por solo 14 euros en Lidl: "Un menú de lujo asequible también es posible"

Lidl lo ha vuelto a hacer. En unas fechas tan señaladas, la empresa alemana ha vuelto a mostrar su mejor versión dando la bienvenida a la Navidad con una acogida sin parangón en un entorno idílico. Un evento a la altura de un gigante que, año tras año, no cesa en su ambición de seguir creciendo.

Jorge Fernández, presentador de televisión y modelo, fue el maestro de ceremonias de la gran Cena de Navidad de Lidl, un acto que cada año reúne a más gente en torno a su mesa. Desde personalidades de las redes sociales hasta medios de comunicación para presentar en exclusiva su competitiva oferta de cara a las fiestas.

Y es que Lidl se ha especializado en el más por menos. Cada vez más calidad y distinción por un precio ajustado y asequible para la mayoría de las economías españolas. Porque la compañía germana es firme defensora de que la calidad y el buen gusto no están reñidos con el ahorro. Solo hace falta darle una vuelta de tuerca a todo lo que se ofrece y estar dispuesto a llegar un poquito más lejos que el resto.

Pero es que solo así se consigue la excelencia que ofrece Lidl. Una excelencia que en este caso llegó sobre raíles, y es que el multitudinario evento de la marca se celebró en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Un entorno idílico e inigualable en el que Lidl presentó su menú para estas Navidades. La mejor elección calidad-precio del mercado

Un menú compuesto por una crema de verduras asadas, merluza gratinada de primero y magret de pato. Y para el postre, un coulant de turrón y pistacho. Pero lo más impresionante es que este menú que podría estar en las mesas más distinguidas solo tiene un coste de 14 euros por persona. La muestra de que, tal y como transmiten desde Lidl, "un menú de lujo asequible es perfectamente posible".

Las Navidades de Lidl

Lidl ha arrancado con fuerza su campaña de Navidad con dos potentes pilares: calidad y ahorro. Según datos de Worldpanel, en las últimas 4 semanas del año, el mercado experimenta un repunte del 16% del valor respecto al promedio anual. Un repunte que viene dado especialmente por el aumento de los productos frescos.

En 2024 el gasto de los españoles en productos frescos (fruta, verdura, carne, pescado y productos de panadería) supuso un 33% del total de la cesta de la compra, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos 3 años. Sin embargo, en estas fechas se añaden a la lista de la compra productos como el marisco, los dulces navideños, el queso, los embutidos y los vinos y espumosos. Productos típicos que forman el 45% de la cesta de la compra.

Sin embargo, la mejor forma de enfrentarse a este repunte de gastos es confiar en una casa como Lidl, que presenta un año más un surtido navideño compuesto por más de 600 productos de alimentación. Una propuesta con la mejor relación calidad-precio, diseñada para ayudar a las familias a disfrutar de estas celebraciones sin renunciar al ahorro.

Para ello, la compañía de supermercados ha ideado ese menú perfecto y sin fisuras en el que combina exclusividad, productos con precios competitivos y la mejor materia prima a base de alimentos naturales. El menú de Navidad de Lidl de solo 14 euros por comensal que promete revolucionar el mercado y la propia Navidad.

Para presentarlo, la marca ideó un bonito y divertido acto en el Museo del Ferrocarril con la intención de que sus trenes fueran la viva representación de la unión entre personas que tanto se busca en estas fechas. Además, contó con la figura de Jorge Fernández como maestro de ceremonias, perfecto conocedor de la marca y admirador de su calidad.

Lidl reunió en este viaje a periodistas e influencers y transformó uno de sus trenes históricos en una experiencia inmersiva a través de los diferentes valores de Lidl. Todos ellos, incluido EL ESPAÑOL dentro del grupo de medios, pudieron disfrutar de este exquisito menú digno de cualquier recepción de altos vuelos.

La gran cena de Lidl

El entrante consistió en una crema de verduras asadas protagonizada por la calabaza. Una receta que permite potenciar el máximo sabor de las verduras gracias al asado y que se puede complementar con garbanzos salteados como topping para aportar una fuente adicional de proteínas de origen vegetal. El resultado es un plato completo, saludable y repleto de sabor.

Como primer plato, Lidl propuso unos lomos de merluza gratinados con bechamel de puerro. Un plato que combina una bechamel elaborada con ingredientes como puerros, espárragos y mantequilla con unos lomos de merluza fresca procedente de pesca sostenible certificada por MSC. Y para emplatarlo y decorarlo, perejil espolvoreado con espárragos blancos.

El segundo plato estuvo formado por un en un magret de pato con una guarnición de verduras, salsa de naranja y un puré de zanahoria caramelizada. Un plato donde el magret de pato de máxima calidad es el protagonista, y se complementa con los sabores de las verduras salteadas al dente, una salsa de naranja reinventada que combina soja y miel para aportar un contraste perfecto entre el dulce, ácido y salado, y finalmente un puré de zanahorias suave y sedoso que aporta el broche final.

El menú navideño de Lidl culmina con un postre a base de un coulant elaborado con el turrón blando Favorina de Lidl bañado en una salsa de chocolate blanco y pistachos y espolvoreado con arándanos y trozos de barquillo crujiente. Y para maridar este festín, un vino blanco Tabagonia Rías Baixas Albariño (8,39 €), un vino tinto Finca La Cruz D.O. Ribera del Duero (8,49 €) y, para acompañar el postre, el cava Amorany (6,99 €).

"Nuestros consumidores buscan productos de la máxima calidad posible, en los que puedan confiar, y además teniendo en mente el ahorro como factor clave", explicaba Antonio Alarcón, director general de Cliente y Marketing de Lidl España.

Y con motivo de este bonito evento, Lidl presentó también su campaña 'un pan solidario con corazón' de la mano de Karlos y Joseba Arguiñano, ambos imagen de la marca. La acción consistirá en el lanzamiento de unos packs de 5 panecillos de centeno y arándanos firmados por los embajadores de la cadena.

Los panecillos estarán disponibles a partir del próximo lunes, 1 de diciembre en las más de 700 tiendas de Lidl en España por un precio de 0,99€. El importe íntegro se donará a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) con el objetivo de contribuir a paliar la pobreza alimentaria entre los colectivos en situación de vulnerabilidad.