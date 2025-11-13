Premios TikTok 2025: España elige a los mejores creadores de contenido y figuras públicas favoritas de la plataforma
La creatividad, la diversidad y la autenticidad de la comunidad TikTok España, se reconocen en los Premios TikTok de este año.
Las votaciones estarán abiertas del 12 al 24 de noviembre en el Centro de Votación de los Premios TikTok 2025, accesible desde la búsqueda del hashtag #PremiosTikTok
Los nominados representan 12 categorías distintas, que demuestran la diversidad de la comunidad de TikTok en España.
TikTok ha anunciado la celebración de los Premios TikTok 2025, que por quinto año consecutivo reconocerán en España a los creadores de contenido y figuras públicas más destacadas de la plataforma. Estos galardones buscan poner en valor la creatividad, diversidad y autenticidad de la comunidad española de TikTok.
La edición de este año premiará al Mejor Creador o Creadora en un total de doce categorías:
- TikTok Star
- Figura Pública del Año
- Vídeo del Año
- Storyteller del Año
- Creador Revelación
- Entretenimiento
- Deportes
- Comedia
- Gastronomía y viajes
- Educación y Cultura
- Moda y Belleza
- TikTok For Good
Todas las categorías han sido definidas con el objetivo de destacar el trabajo de los creadores y reforzar el papel de la comunidad de TikTok en España.
Los usuarios podrán votar a sus candidatos favoritos entre el 12 y el 24 de noviembre. La votación se llevará a cabo a través del Centro de Votación de los Premios TikTok 2025, disponible en el buscador de la aplicación mediante el hashtag #PremiosTikTok. En España, más de 23 millones de usuarios están llamados a participar.
Los ganadores se anunciarán en la gala del 3 de diciembre, presentada por creadores destacados de la plataforma como Rivers (@riverss), Carmen Lomana (@carmen_lomana), Iker Ruiz (@elefutbol), Juan Avellaneda (@avellaneda_eu), Iban Garcia (@ibngarcia), Pablo Meixe (@pablomeixe) y Hugaceo Crujiente (@hugaceo.crujiente), entre otros. Los mejores momentos del evento podrán seguirse dentro de la app mediante el hashtag #PremiosTikTok.
La gala cuenta con el patrocinio de Burger King, Revel, Fever, ING, Meliá y OMODA & JAECOO.
Talentos nominados
Los creadores nominados representan a la diversidad de intereses y formatos que conviven en la plataforma. En deportes figuran perfiles como @anto.zambrana y @danicastilla.tf; en comedia destacan @elshowdebriten y @rauloterocc; y en entretenimiento, @fizpireta y @albert_laro.
La categoría de educación y cultura incluye a @albasaenc y @thequantumfracture, mientras que moda y belleza reúne a @asundominguezmoda y @byrjeru. En gastronomía y viajes compiten @paulacasadochef y @akkicris. La categoría TikTok For Good reconoce iniciativas de impacto social con nominados como @alexroca_91 y @adriana_hest.
En TikTok Star del Año destacan @carlomaranon y @fabiana.sevillano; en Figura Pública del Año aparecen candidatos como @rafaelnadal y @rosalia. En Storyteller del Año figuran @_magdalenita y @hiclavero; en Creador Revelación, perfiles como @sepuls3 y @sofiahamela2. La categoría Vídeo del Año incluye propuestas como “Montoya por favor”, de Sandra Barneda y Jose Carlos Montoya, y “Báilalo Rocky x Selección Española de Fútbol”, entre otras.
