Premios TikTok 2025: España elige a los mejores creadores de contenido y figuras públicas favoritas de la plataforma

TikTok ha anunciado la celebración de los Premios TikTok 2025, que por quinto año consecutivo reconocerán en España a los creadores de contenido y figuras públicas más destacadas de la plataforma. Estos galardones buscan poner en valor la creatividad, diversidad y autenticidad de la comunidad española de TikTok.

La edición de este año premiará al Mejor Creador o Creadora en un total de doce categorías:

TikTok Star

Figura Pública del Año

Vídeo del Año

Storyteller del Año

Creador Revelación

Entretenimiento

Deportes

Comedia

Gastronomía y viajes

Educación y Cultura

Moda y Belleza

TikTok For Good

Todas las categorías han sido definidas con el objetivo de destacar el trabajo de los creadores y reforzar el papel de la comunidad de TikTok en España.

Los usuarios podrán votar a sus candidatos favoritos entre el 12 y el 24 de noviembre. La votación se llevará a cabo a través del Centro de Votación de los Premios TikTok 2025, disponible en el buscador de la aplicación mediante el hashtag #PremiosTikTok. En España, más de 23 millones de usuarios están llamados a participar.

Los ganadores se anunciarán en la gala del 3 de diciembre, presentada por creadores destacados de la plataforma como Rivers (@riverss), Carmen Lomana (@carmen_lomana), Iker Ruiz (@elefutbol), Juan Avellaneda (@avellaneda_eu), Iban Garcia (@ibngarcia), Pablo Meixe (@pablomeixe) y Hugaceo Crujiente (@hugaceo.crujiente), entre otros. Los mejores momentos del evento podrán seguirse dentro de la app mediante el hashtag #PremiosTikTok.

La gala cuenta con el patrocinio de Burger King, Revel, Fever, ING, Meliá y OMODA & JAECOO.

Talentos nominados

Los creadores nominados representan a la diversidad de intereses y formatos que conviven en la plataforma. En deportes figuran perfiles como @anto.zambrana y @danicastilla.tf; en comedia destacan @elshowdebriten y @rauloterocc; y en entretenimiento, @fizpireta y @albert_laro.

La categoría de educación y cultura incluye a @albasaenc y @thequantumfracture, mientras que moda y belleza reúne a @asundominguezmoda y @byrjeru. En gastronomía y viajes compiten @paulacasadochef y @akkicris. La categoría TikTok For Good reconoce iniciativas de impacto social con nominados como @alexroca_91 y @adriana_hest.

En TikTok Star del Año destacan @carlomaranon y @fabiana.sevillano; en Figura Pública del Año aparecen candidatos como @rafaelnadal y @rosalia. En Storyteller del Año figuran @_magdalenita y @hiclavero; en Creador Revelación, perfiles como @sepuls3 y @sofiahamela2. La categoría Vídeo del Año incluye propuestas como “Montoya por favor”, de Sandra Barneda y Jose Carlos Montoya, y “Báilalo Rocky x Selección Española de Fútbol”, entre otras.

