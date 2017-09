La calidad del aire en España "mejoró ligeramente" en 2016 respecto al año anterior, si bien hubo superaciones de los niveles saludables en uno de los contaminantes más nocivos en Madrid, Barcelona, Granada y Valencia, y por primera vez en San Sebastián de la Gomera (Canarias).

Así lo pone de manifiesto el Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España correspondiente al año 2016 que publica hoy en su web el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

El documento pone de manifiesto que las superaciones de uno de los contaminantes más perjudiciales para la salud, el dióxido de nitrógeno (NO2), producido en los procesos de combustión a altas temperaturas como los que tienen lugar en vehículos motorizados y plantas eléctricas, mejoró respecto al año anterior aunque se rebasaron los límites saludables en varias ciudades.

Las zonas de España en las que se superó el valor límite horario han pasado de dos a una, y en cuanto al valor límite anual, se registraron superaciones en siete zonas, frente a las ocho del año anterior.

En este último apartado, constan superaciones en las siguientes ciudades: Madrid, las ciudades del corredor del Henares en la comunidad madrileña, Barcelona, las ciudades del Vallés-Baix Llobregat (Cataluña), Granada y su área metropolitana, Valencia y su entorno metropolitano, y, por primera vez este año, San Sebastián de la Gomera, en Canarias.

No obstante, el área de Madrid experimentó menos superaciones que en 2015, y las ciudades de Córdoba y Murcia no experimentaron superaciones de este contaminante en 2016 frente al año anterior.

En otro de los peores contaminantes atmosféricos, las partículas en suspensión menores de 10 micras (PM10), han disminuido las zonas con superaciones.

Así, el valor límite anual ha pasado de superarse dos veces al año en Asturias central a una en 2016; mientras que se ha rebasado el valor límite diario en tres zonas, Asturias central, Plana de Vic (Barcelona) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), frente a las ocho de 2015.

Las concentraciones de ozono troposférico (O3) siguen mostrando en 2016 niveles elevados en zonas suburbanas o rurales, debido a la alta insolación y a los niveles de emisión de sus precursores (principalmente los óxidos de nitrógeno, NOx, y compuestos orgánicos volátiles).

La situación es similar a la de años anteriores, si bien se aprecia un pequeño descenso en el número de zonas que superan el valor objetivo para la protección de la salud respecto a 2015 (que pasa de 46 a 35 en 2016).

Los niveles de protección a la salud a los que hace referencia el informe del Ministerio corresponden a lo establecido en la directiva europea de calidad del aire, que es menos exigente a la hora de fijar límites para los contaminantes que la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La evaluación de datos preliminares de 2016 que llevó a cabo la ONG Ecologistas en Acción a comienzos de este año reconocía que aunque la calidad del aire mejoró algo el pasado año, está "lejos de ser saludable".