Una veintena de antitaurinos asaltan el ruedo de Las Ventas

Una veintena de antitaurinos han saltado al ruedo de la plaza de toros de Las Ventas este sábado. Se celebra la final de las novilladas nocturnas de verano. Antes de la salida del primer utrero, el grupo de personas con camisetas reivindicativas han retrasado el inicio del espectáculo.

Directo: la Policía acaba de desalojar a un grupo de antitaurinos que se han tirado al ruedo de Las Ventas. pic.twitter.com/Lc93raFCYD — Alejandro Martínez (@AlexMartinezzz) 12 de agosto de 2017

La Policía ha conseguido desalojarlos del ruedo e identificarlos después. Vestían camisetas con consignas aparentemente animalistas y han formando un corro en los medios.

📣 | La @policia identificará a los antitaurinos que han saltado hoy al ruedo de #LasVentas y Plaza 1 se personará como denunciante. — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) 12 de agosto de 2017

Plaza 1, la empresa de Las Ventas, ya ha anunciado que se personará como denunciante. No es la primera vez que sucede algo así en la primera plaza del mundo. Peter Janssen, el antitaurino profesional en busca y captura, ya saltó durante la celebración de un festejo en Madrid. Sorprende la facilidad que tienen este tipo de personas y grupos para llevar a cabo sus performances no sólo en Las Ventas, si no también en el resto de plazas de toros. Algunas de sus caras son ya conocidas.

Desde la creación de la Fundación Toro de Lidia, este organismo ha llevado a cabo decenas de acciones jurídicas contra los antitaurinos, tanto sobre los que interrumpen los festejos saltando a las plazas de toros, como los que insultan en redes sociales.