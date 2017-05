Taurocast: la segunda (o tercera) juventud de Molés

La tauromaquia vive una revolución extraña, tranquila, atascada y lenta, reposada. Los años van calando en el sector casi por inercia, con pereza. La nueva perla de este movimiento acompasado, templado, es el streaming: llega con Taurocast, una plataforma impulsada por Javier Tebas Llanas que retransmitirá las corridas alejadas de los grandes circuitos, empezando por Francia. Una nueva forma de ver toros, accesible a todos los rincones del mundo. El proyecto está liderado por el inmarcersible Manuel Molés, que ha vuelto a la acción, otra vez, a sus 77 años.

La salida de Toros, el canal temático de Movistar +, ha mejorado la imagen que tenía el aficionado del eterno e irreducible narrador que vivirá una segunda -o tercera- juventud desde el próximo 3 de junio, cuando comienzan las retransmisiones en Vic Fezensac. Taurocast cuenta también con la garantía de Carmelo López, director de producción, 'padre' de 'Paisaje Herrado', la original serie documental sobre el campo bravo.

"He decidido trabajar con gente mayor", se ha lanzado irónico Molés este lunes en el club ARGO, en la plaza de Santa Ana, durante la presentación del nuevo canal. "Es el tercer invento en el que entro. El primero duró 14 años, el segundo 26", ha amenazado.

"Habrá periodismo de toda la vida con la mejor tecnología. No claudicaremos", ha resumido Molés "la esencia" de Taurocast. "Ya pueden verlo todos en todo el mundo", ha hecho hincapié en el principal logro de la nueva plataforma, algo que no se podía hacer con los medios tradicionales. El veterano narrador ha tratado también de explicar algunos objetivos: "Habrá normalidad, sinceridad" y "es bueno que hagamos aficionados de verdad en este país", rematado por "hacía falta algo así", en referencia al canal y a todos esos años en los que no pudo hacer lo anterior, se supone.

25 festejos: de Vic a Huelva

Javier Tebas, por su parte, ha desgranado la temporada de Taurocast. "El abono de lanzamiento contará con 25 festejos, 17 corridas de toros y 8 novilladas. Estaremos en Vic, Granada, retransmitiendo corridas de toreros jóvenes, Segovia, Ceret, Mont de Marsan, San Vicent de Tirosse, Huelva, Huesca y Bayona", ha enumerado. "También", ha concretado, "existe la posibilidad de dar algunas novilladas en la Comunidad de Madrid, pero no podemos decir nada todavía". "El último festejo", ha confirmado, "estará abierto a los aficionados: ellos decidirán cuál quieren ver".

Para Carmelo López es "un placer volver a trabajar con Molés". "No pensé que ocurriría, es un reencuentro muy feliz", ha confesado. "Se trata de una televisión nueva. Hay que escuchar al aficionado, hacer un producto lo más próximo posible a lo que demanden". Carmelo ha insistido en la importancia de las novilladas. "Es una de las partes interesantes e importantes".

Respecto a los contenidos propios "iremos poco a poco. Ahora estamos trabajando en un documental", ha dicho Javier Tebas, "que dirige Carmelo". "Vamos a esperar a ver la respuesta de los clientes, la medida del proyecto, para crear mucho más contenido propio y de alta calidad". "Cuantos más clientes haya, más cosas haremos", ha bromeado Molés.

Taurocast es el primer canal taurino en streaming. La presentación ha sido transmitida a través de las redes sociales. En el camino quedaron otros intentos. "No podíamos dejar de hacerlo, el sector taurino tenía que estar en este tipo de plataforma", ha avisado Tebas. El proyecto es "una idea de unos amigos a los que nos une la afición a los toros. Había que hacer algo, modernizarlo", ha señalado el joven, hijo del presidente de La Liga. Taurocast nace con una oferta de lanzamiento utilizando el código vuelvemoles.

"Lo importante es crear un equipo joven y que transmita la ilusión y la vitalidad que tiene Manolo Molés", han insistido. "El ánimo y el entusiasmo es aval para trabajar".

Molés sonreía, divertido. "Iremos haciendo un súper canal".