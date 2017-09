9000 bolsas de droga, convertidas en arte

Acumular un total de 8.816 bolsas de droga sin ser un yonki o un narcotraficante es algo extraño, pero es lo que ha hecho durante dos años Ben Kurstin, un cineasta y escritor afincado en Chicago. Ahora ha querido convertir su colección en obras de arte.

"Todo comenzó cuando me mudé a lado oeste de Humboldt Park", explica el protagonista a LadBible. "Desde el autobús a casa tenía unos 800 metros y un día vi una bolsita con un diseño de una mujer desnuda. No la buscaba, simplemente la vi. Intenté cogerla pero el viento se la llevó. Al cabo de unos días vi otra similar. En ese momento decidí comenzar a recogerlas y ver cuántos diseños diferentes podía acumular".

Mujer desnuda Ben Kurstin benkurstin.com

Tras haber amasado una enorme colección, Ben decidió escanearlas y agruparlas según colores, estilos o temáticas, casi como si fueran cromos. También ha realizado distintos collages, como una bandera americana o el conejito de Playboy.

Bandera Ben Kurstin benkurstin.com

Ben Kurstin benkurstin.com

Una recolección de riesgo

La recolección de su colección no ha sido del todo fácil, y sus paseos por la zona recogiendo bolsas de droga atrajeron muchas miradas de curiosos y también de camellos que trataron de venderle su mercancía.

Ben Kurstin benkurstin.com

"Una vez me robaron, dos días antes de Navidad, mientras recogía bolsas. Unos ocho Adolescentes me rodearon y me golpearon en la cabeza. Se llevaron mi cartera y gastaron 18 dólares de mi tarjeta de crédito en comida china, pero ni se llevaron el teléfono ni las llaves. Acabé con una contusión pero tuve suerte".

Además, no todas las bolsas que ha encontrado en esta peculiar búsqueda estaba vacía. La mayoría con marihuana, cocaína o heroína. "Una vez encontré cuatro bolsas de heroína en una parada de autobús justo al lado de un parque para niños. No las quise dejar ahí, las cogí y en la primera oportunidad que tuve, me deshice de ellas".

Ben Kurstin benkurstin.com

La obra de Ben puede ser admirada en su página web -que está teniendo problemas con caídas debido al tráfico inusualmente alto que está atrayendo- y también en su página de Facebook, donde ha publicado parte de la colección.