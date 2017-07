Ni Wallapop ni LinkedIn son Tinder, aunque alguno no entiende la diferencia

A algunos machos de nuestra especie les puede la testosterona y parecen tener la necesidad de intentar ligar en cualquier momento y en cualquier lugar, lanzando cañas o redes de arrastre allá donde vean una fémina sin importarles lo más mínimo que no sea el lugar más indicado para buscar matrimonio o lo que sea que busquen.

Eso es exactamente lo que le ocurrió a esta tuitera en Wallapop donde, lejos de buscar pareja, únicamente quería vender una muñeca de Hanna Montana -a todos se nos acaba la infancia en un momento dado, aunque sea a los 60 años-. Sin embargo, un usuario de Wallapop pensó que estaba en Tinder:

Para sorpresa de pocos, parece que el usuario había tratado de usar ya la misma estrategia con otra usuaria, mostrando más interés en ella que en sus botas negras.

estoy flipando porque me pasó lo mismo y seguro que es hasta el mismo tío. pic.twitter.com/eEe7DaUeuT — Ren🍭 (@NattCrow) 17 de julio de 2017

Desde Wallapop fueron hábiles y reaccionaron rápido, eliminando la cuenta de este acosador poco comprador:

Ni LinkedIn se libra

Hace un año un caso similar se viralizó en el Reino Unido, después de que Abigail McAlipne publicase una captura de pantalla en la que se veía una breve conversación que había tenido a través de LinkedIn, aunque el inicio fue más bien del tipo Badoo.

"Eres preciosa", le había escrito él sin venir a cuento. "Esta es una página web profesional" respondió ella. "Por favor, actúa como un profesional". Por si fuera poco, él se sorprende y se ofende: "Un simple gracias habría bastado, guapa. Sé más simpática. Esta es una buena página web para gente buena".

Ante semejante respuesta, ella fue demoledora: "Te equivocas. La misión de LinkedIn es 'conectar a los profesionales del mundo para hacerlos más productivos y exitosos', no 'usarlo para mandar mensajes a mujeres como si fuese Tinder pero sin la necesidad de hacer match, porque es irrelevante si ellas quieren tu atención o no. Tienen que agradecer tus piropos hacia su aspecto en una web profesional'. No te agradezco tu comentario, encuentro tremendamente poco profesional que uses esta plataforma para enviar mensajes a mujeres, así que ¿por qué debería darte las gracias?"

Y no, no sois unas exageradas.