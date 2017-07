Amazon Prime Day: Eres la señora 2.0 que hacía cola y corría en las rebajas

Desde ayer a las 6 de la tarde y hasta las 23.59 de esta noche se celebra el Amazon Prime Day, un día en el que la compañía quiere homenajear a sus clientes Premium con una andanada de ofertas irresistibles para que compren cosas que no necesitamos. Y que de hecho no queremos. Pero, qué diablos está muy barato voy a comprar esta cosa que no sé qué es.

Hace no tanto tiempo, veíamos por la tele como al inicio de cada periodo de rebajas una horda de señoras entraba en El Corte Inglés como los orcos de Saruman en el Abismo de Helm. Y nos reíamos. “Criaturas extrañas” pensábamos, “qué pocas cosas deben tener en su vida para hacer cola por descuentos”.

Señoras como Ana Zalba, que si la campaña del centro comercial de 2010 responde a la realidad, estuvo 20 años en la Pole Position para ser la primera en entrar cuando se levantaban las persianas y lanzarse como una tigresa a por las prendas deseadas.

Y entonces ocurre esto:

Prácticamente no habían comenzado las ofertas y Amazon ya estaba sufriendo para aguantar el tráfico ¿Será Ana Zalba cliente Prime? Tendría lógica

Los responsables de Amazon tratando de reanimar la web tras la caida del Prime Day pic.twitter.com/9BLL8pHgVn — David Avellaneda (@Davellanedar) 10 de julio de 2017

Miles de usuarios rascaban en las entrañas de la web con tal de buscar algo de su interés y buenas ofertas como ¡Oh! ¡Un limpiacristales de oferta! Me lo compro.

Otro Amazon Prime Day en el que solo rebajan artículos que nadie quiere. 👏🏼 — Manuel Núñez (@ns_manuel) 10 de julio de 2017

Cuando en el Amazon Prime Day solo te has comprado cosas que realmente necesitas y ningún capricho... pic.twitter.com/DauuUcPz9b — Alexelcapo (@EvilAFM) 11 de julio de 2017

Que la pantalla no te engañe: somos aquella señora

Somos jóvenes, somos urbanitas, hablamos tres idiomas y tenemos dos másters. Tenemos unos teléfonos que nos permiten saber en todo momento qué está pasando en Singapur o en Anchorage y 4.000 seguidores en Twitter. Pero en el fondo, todos tenemos una Ana Zalba dentro nuestro que hace que los mocos se nos hagan Pepsi-cola en el momento que vemos un descuento.

Desconocemos qué estarán preparando, pero en aproximadamente un mes o así se debería celebrar el Wallapop Prime Day.