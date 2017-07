Internet cambia las pistolas por palos de selfie en las películas

Una de las modas más graciosa que hay en el mundo de Internet son las modificaciones con Photoshop o "chopeos", en el internet español. Se trata de modificar una imagen sustituyendo algún elemento para obtener un resultado cómico.

Los hay de todos los tipos: desde los que cambian al protagonista de la imagen para ponerlo en escenarios diferentes hasta los que añaden elementos o directamente los sustituyen por otros que nunca hubiésemos imaginado. Este es el caso que vamos a tratar hoy.

Lo de cambiar las pistolas que aparecen en una imagen no es nada nuevo. Para el 20 aniversario de "E.T. El Extraterrestre", Steven Spielberg, que había sido acusado de incorrección política, decidió cambiar las armas por walkie-talkies y el resultado no contentó a nadie, ni siquiera al director norteamericano. Él mismo reconoció años más tarde que había sido un error y que nunca más volvería a modificar ninguna de sus películas digitalmente a posteriori.

En parte gracias a esta idea, en parte por combustión espontánea -como casi todo en Internet- hace poco ha vuelto a aparecer la tendencia de modificar las armas de ciertas películas, pero en lugar de por walkie-talkies, por algo mucho más actual: los palos de selfie. Los resultados no pueden ser más hilarantes.

Selfie por pistola 2

Selfie por pistola 3

Selfie por pistola 4

Selfie por pistola 5

Selfie por pistola 6

Selfie por pistola 7

Selfie por pistola 8

Selfie por pistola 9