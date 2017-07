Si tratas de imaginar todo el dinero que hay en el mundo, te marearás con los 12 ceros de la cifra

Mucho se habla, y se ha hablado, del dinero. De su color, de su peso o incluso de su olor. Pero poco se habla de cuánto dinero hay en el mundo. Así que si alguna vez te has hecho esa pregunta, continúa leyendo.

Antes de empezar me gustaría aclarar en todo momento hablo de dólares norteamericanos ($) porque es la moneda común a nivel global en la cuál se miden los mercados. Dicho esto vamos a empezar con un dato sencillo: toda la plata sobre-suelo del mundo suma 14.000.000.000 (catorce mil millones) de dólares.

Continuemos con los seres humanos más ricos, curiosamente, todos son hombres:

Bill Gates: 87.400.000.000$

Amancio Ortega: 66.800.000.000$

Warren Buffet: 60.700.000.000$

Jeff Bezos: 56.600.000.000$

David Koch: 47.400.000.000$

Total: 318.900.000.000$

Algunos de estos hombres tienen empresas, o al menos acciones de ellas. Pues bien, las empresas más valiosas del mundo son:

Apple: 753.718.000.000.$

Alphabet (Google): 573.570.000.$

Microsoft: 508.935.000.000$

Amazon: 423.031.000.000$

Berkshire Hathaway: 410.880.000.000$

La capitalización de todas estas empresas juntas suma la friolera de: 2.670.134.000.000.000$.

Continuemos con las sumas desorbitadas. Aunque parezca que no pueda haber más dinero, sí lo hay. Por ejemplo, si contamos el valor de todas las monedas y billetes que hay en el mundo, nos daría un total de 5 trillones de dólares. Algo por debajo del valor del mercado inmobiliario mundial que se sitúa en los 7,5 trillones de dólares cuyo valor se reparte entre América (36%), Europa (31%), Asia (30%) y Medio Oriente y África (4%). Y si antes habíamos hablado de la plata, ahora toca hablar del oro del que se estima que haya un total de 7,8 trillones de dólares en la tierra.

¿Y los bancos?

Buena pregunta. Hasta ahora hemos estado viendo magnitudes más o menos comprensibles. Ahora toca añadir a los bancos y todo el "líquido", esto es billetes, monedas y cuentas corrientes. Según la CIA, todo esto suma 28,6 trillones de dólares. Claro que aquí hay un problema, si antes decíamos que todo el dinero contante y sonante eran 5 trillones de dólares, ¿qué pasa con la diferencia de 23,6 trillones de dólares que hay en los bancos? Pues que todo el mundo quisiera retirar todo su dinero a la vez, la civilización colapsaría. Pero eso es otro tema.

Continuemos ahora con las bolsas, también conocido como mercado de valores. En este caso el valor combinado de todos los mercados se estima en unos 70 trillones de dólares. Siendo EE.UU el 52% del total, seguida de Europa (8%), Japón (7%) y China (2%). El resto del mundo se reparte el 31% restante.

Es cierto que un banco no solo tiene cuentas corrientes, también hay depósitos, cuentas de ahorro, etc., que si juntamos con los datos anteriores nos da un total de 80,9 trillones de dólares. Eso es lo que en inglés se conoce como "broad money".

dinero

Finalmente tenemos dos datos escalofriantes: la deuda global y el mercado de derivados. El primero es bastante sencillo de entender ya que todos tenemos, o hemos tenido, deudas. Pues bien, todas las deudas del mundo, suman 199 trillones de dólares. En estos números se incluyen 59,9 trillones de deuda soberana que se reparten entre EE.UU 29%, Europa 26%, Japón 20% y China 6%.

Y ahora viene el dato que más me gusta de todos: los derivados. Y es algo que me gusta porque nadie sabe cuán grande es a ciencia cierta. Se estima que su valor se encuentra en algún punto entre los 630 trillones de dólares y los 1,2 cuatrillones de dólares. Interesante.

¿Y qué es un derivado?

Un derivado financiero es un producto financiero que basa su valor en el precio de otro activo. Normalmente se liga al desempeño de este activo subyacente. Por poner un ejemplo: puedo crear un derivado del precio del oro por el cual ganaré o perderé dinero en función del valor del oro. Si éste sube yo gano dinero, si baja, lo pierdo. ¿Por qué existe ésto? Porque es una manera rápida y, sobre todo, barata de generar más dinero. En principio no se debe desembolsar nada, o muy poco, cuando se accede a un derivado, y ese es uno de los motivos por los cuales son tan atractivos y famosos. El otro es que la mayoría no opera en un mercado bursátil y, por ende, no están regulados.

Si no te ha quedado claro, puedes ver este maravilloso clip del film "La gran apuesta" dónde donde el padre de la economía de la conducta, Richard H. Thaler, y Selena Gomez, icono del pop, nos cuentan lo que son los derivados. En este caso hablan de los CDO's sintéticos que no son más que unos derivados de las hipotecas subprime tan famosas por culpa de la crisis de 2008. Que lo disfrutes.