Un tuitero japonés llamado TAS, la víctima colateral de la sanción al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid conocía en la mañana del 1 de junio que no podría fichar nuevos jugadores hasta el próximo mes de enero. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, confirmaba así la sanción que el club madrileño había recurrido sin éxito. Algo que no dejaba de muy buen humor a sus seguidores, que mostraban su malestar en las redes sociales.

En esas críticas algunos usuarios de Twitter han mencionado a @TAS, pero tras esa cuenta no estaba el organismo deportivo, sino un tuitero japonés llamado Tasuku Okawa. Él mismo lo ha explicado en un mensaje, en español, que ha fijado en su cuenta y que supera, en menos de 8 horas, los 5.000 compartidos.

"Señores, me llamo Tasuku y me llaman "TAS". No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! jaja", explicaba el protagonista del entuerto al que las notificación le debían estar volviendo loco.

Señores,me llamo Tasuku y me llaman "TAS". No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! jaja — 大川佑 | Goal編集長 (@tas) 1 de junio de 2017

Se da la paradoja de que el japonés trabaja como periodista deportivo en la revista Goal, así que algunos de sus colegas internacionales han salido también en su defensa. "Mi compañero @tas ha sido bombardeado por hinchas furiosos del Atlético que piensan que él es el Tribunal de Arbitraje en el deporte".

My Goal colleague @tas has been bombarded by irate Atletico fans thinking he's the Tribunal of Arbitration for Sport https://t.co/s844cmIRaM — Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) 1 de junio de 2017

El mensaje desesperado del japonés ha causado aún más gracia a los tuiteros españoles, que han creado incluso un hashtag#FreeTasuku para librarle de las menciones que en realidad no iban para él. El TAS, el organismo al que iban dirigidas esas críticas, no tiene cuenta en esta red social.

No es la primera vez que se producen confusiones de este tipo con los nombres de Twitter. En el mundo del deporte se han producido varias con usuarios que se llaman Pep (al que confunden con el entrenador Pep Guardiola) o Andrés Iniesta, como el jugador del Fútbol Club Barcelona.