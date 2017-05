“¡Pedazo de mierda!”: una joven murciana planta cara y graba a su acosador sexual en plena calle

“Que hace una noche increíble y me apetece volver paseando a casa oliendo a azahar. Pasos. No corro porque no quiero perpetuar el estigma; él también va a casa después de una jornada de trabajo. Qué cosas. Pasos muy cerca. Me toca el culo. "¡Eh! ¿De qué coño vas?" (Hilo de voz). Me mira. Me toca una teta y me hace daño. Me sigue mirando y no dice nada. Lo que sabía que me podía pasar pero que no me iba a pasar me está pasando”.

Así arranca el sobrecogedor post de Facebook de una joven murciana que, tras sufrir tocamientos por parte de un hombre, se armó de valor, cogió su móvil y grabó al presunto agresor. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes al martes en la calle Riquelme de Murcia, a escasos metros de la conocida Plaza de las Flores.

Según el relato de la joven, caminaba sola cuando un hombre se le acercó y le tocó el pecho y el culo. “Da un paso hacia mí, se hace muy grande y yo muy pequeña. Yo soy una hoja que se cae del árbol. Y solo estamos él y yo. Asistolia [término que define la ausencia de actividad en el corazón]. Doy un paso al frente y levanto la barbilla, a ver si me ve crecer. Nos miramos, no respiro. Solo le miro. ¿Acierto a decir un ‘qué’?, relata en la publicación que ha sido compartida más de 1.500 veces en dos días.

Después de que la joven tratase de hacerle frente como buenamente pudo, el presunto agresor se marcha. Es entonces cuando esta joven murciana se arma de valor, coge su móvil y persigue al joven en mitad de la noche. “¡Pedazo de mierda! ¡Eh! Este tío me acaba de tocar el culo y las tetas y no lo conozco de nada! ¡Cerdo!”, se le oye decir mientras enfoca con el móvil al joven mientras huye a paso ligero. En un momento de la grabación, alertados por los gritos, aparecen dos hombres para prestarle ayuda y la joven se derrumba.

- ¿A dónde vas?

- A mi casa… ¡Hijo de puta!

“Es que lo sabía. ¡Cerdo!”. Los dos hombres le preguntan si necesita que la acompañen a algún sitio y ella rechaza su ayuda. “Vivo a dos calles”, asegura aún llorando antes de reemprender su camino y llegar a casa.

Según fuentes de la Jefatura de Policía de Murcia consultada por EL ESPAÑOL, la protagonista acudió al día siguiente a la comisaría del barrio de San Andrés e interpuso una denuncia por abusos sexuales contra el hombre que aparece en el vídeo y que aún no ha podido ser identificado. Este diario ha intentado ponerse en contacto con la joven pero por el momento no ha sido posible.