Las 'manitas' de Trump con el Papa y más memes del presidente estadounidense en el Vaticano

La visita de Donald Trump y su familia al Vaticano dejó imágenes que podrían pertenecer a fotogramas de películas como 'La Familia Adams' o 'El Resplandor'. Al menos a los ojos de los tuiteros, que una vez más han convertido una imágen histórica en una hilarante.

Incluso siendo a base de montajes, auténticos 'fake', que muestran una escena que nunca ocurrió, pero que habrían diseñado los mismísimos 'Monty Python': el presidente estadounidense y el Papa Francisco haciendo manitas:

I LOVE THE INTERNET SO MUCH pic.twitter.com/VyGOnba8RD