El lengüetazo de Rajoy con la boca seca mientras Trump regaña acaba en la prensa de EEUU

En una tarde en la que un calor con sabor a verano había alcanzado Bruselas, los líderes de los países europeos miembros de la OTAN escuchaban con estupor al 45º presidente de los EEUU regañarles como a un grupo de colegiales. A medida que cada uno iba recibiendo la traducción simultánea de las palabras de Donald Trump, los rostros se agriaban, algunos se giraban para comprobar que habían oído bien y otros cuchicheaban sarcásticos. La imagen se convertía en icono inmediato de lo que será recordado como la era Trump, al mismo nivel que el empujón al primer ministro de Montenegro. Para desgracia de Mariano Rajoy, víctima colateral de la cámara y de uno de sus tics.

Los gestos involuntarios del presidente del Gobierno, como el famoso que le atribuye un guiño del ojo cuando miente, tienen un abundante catálogo iconográfico. Uno de ellos, que ya ha sido sorprendido en más de una ocasión por los fotógrafos en el Congreso, es el de humedecerse los labios con la lengua en momentos de tensión o acaloramiento. Bajo el inusual sol de Bélgica y con la atención puesta en la relación de las palabras de Trump mientras calculaba mentalmente cómo cumplir la exigencia aparentemente inalcanzable de dedicar el 2% del PIB a gasto militar, se dejó sorprender por la cámara en directo con un lengüetazo especialmente indecoroso. En el vídeo, a partir del minuto 1.14, se puede ver cómo gesticula para aliviar la sequedad.

*Look at their faces* and the whispering as Trump admonishes leaders over NATO financial obligations. pic.twitter.com/gLCYgKTdi3

Just look at the reaction of NATO members as Trump said directly to their faces that 23 out of 28 nations aren't contributing enough. pic.twitter.com/wG3ppeRI97