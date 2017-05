Trump considera las filtraciones del atentado en Manchester una "grave amenaza" a la seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que las filtraciones de información de inteligencia son "una grave amenaza" a la seguridad y algo "muy preocupante", a raíz de la publicación en medios estadounidenses de datos confidenciales sobre el atentado de Manchester.

"Esas filtraciones han estado ocurriendo durante mucho tiempo y mi Gobierno llegará al fondo del asunto", prometió Trump en un comunicado divulgado por la Casa Blanca.

La primera ministra británica, Theresa May, adelantó que pedirá a Trump este jueves durante la cumbre de la OTAN en Bruselas que mantenga en secreto la información de inteligencia que le transmite de forma confidencial el Reino Unido. "Dejaré claro al presidente Trump que las informaciones compartidas entre nuestros servicios de inteligencia deben permanecer secretas", ha dicho.

The Prime Minister has made a statement following the latest COBR meeting on the terrorist attack in Manchester. pic.twitter.com/kY4pID6ffG