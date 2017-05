Trump exige a sus socios de la OTAN aumentar el gasto militar y pagar los atrasos "masivos"

Ni rastro del tono conciliador que buscaban sus aliados europeos durante la cumbre de la OTAN celebrada este jueves en Bruselas. El presidente de Estados Unidos, ha aprovechado la inauguración de un memorial de homenaje a las víctimas de los atentados del 11-S en Nueva York y Washington para exigir a sus socios de la OTAN que aumenten el gasto en defensa y paguen incluso lo que considera atrasos "masivos" de los últimos años.

"Los miembros de la OTAN deben por fin contribuir en la parte que les corresponde y cumplir sus obligaciones financieras", ha dicho Trump dirigiéndose a los jefes de Estado y de Gobierno de los otros 27 países de la Alianza Atlántica, presentes también en lo que pretendía ser una ceremonia solemne y de exhibición de solidaridad frente al terrorismo.

"Pero 23 de los 28 países miembros no están pagando lo que deberían por su defensa. Esto no es justo para los contribuyentes de Estados Unidos. Y muchos de estos países deben cantidades masivas de dinero de años anteriores que todavía no han pagado", ha resaltado el presidente norteamericano. En los últimos 8 años, EEUU ha gastado más en defensa que el resto de países de la OTAN combinados.

Para Trump, incluso el objetivo de dedicar el 2% del PIB a gasto militar es "insuficiente" teniendo en cuenta la creciente amenaza del terrorismo y los "muchos años perdidos". "El 2% es el mínimo imprescindible para hacer frente a las amenazas muy reales y atroces de hoy", ha sostenido, tras referirse al atentando de Manchester. Los líderes de la OTAN han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Defensa mutua

"Nunca recularemos en nuestra determinación de derrotar al terrorismo y lograr una seguridad, prosperidad y paz duraderas", ha dicho Trump. Pero en su discurso, su única intervención pública en Bruselas, no se ha comprometido expresamente a acudir en defensa de cualquier país de la OTAN si es atacado.

La ceremonia se había diseñado expresamente para arrancar a Trump esta promesa. El monumento inaugurado es un fragmento de la torre norte del World Trade Center de Nueva York. Tras los ataques de 2001, la OTAN invocó por primera vez el artículo 5 de su Tratado, la cláusula de defensa mutua, para asistir a Estados Unidos. Pero durante la campaña, el presidente norteamericano puso en duda ayudar a los países que no pagan lo que deben y tachó a la organización de "obsoleta".

El artículo 5 significa "uno para todos y todos para uno", ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al presentar el discurso de Trump. Ante la falta de menciones en el discurso del presidente, un portavoz de la Casa Blanca se ha apresurado a declarar inmediatamente después que el presidente sí que apoya la cláusula de defensa colectiva de la OTAN. "Es el núcleo de la Alianza", ha dicho.

En la cumbre de Bruselas, los líderes de la Alianza se han comprometido a presentar antes de fin de año un plan detallado para aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB de aquí a 2024. En la actualidad, sólo EEUU, Reino Unido, Polonia, Estonia y Grecia cumplen este objetivo. España sólo dedica el 0,9%. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que también asiste a la reunión, ha hecho valer la "participación importante" de España en las misiones de la OTAN, la UE y la ONU.

La OTAN se suma a la coalición

Justo antes del inicio de la reunión, los aliados han acordado que la OTAN se sume formalmente a la coalición internacional contra el Estado Islámico (EI), tal y como pedía Trump. Alemania y Francia han levantado sus últimas reservas. Pero la decisión tiene más calado político y simbólico que práctico.

En la actualidad, los 28 países de la Alianza ya forman parte a título individual de la coalición contra el Estado Islámico. Y la OTAN no va a asumir un papel militar en Siria. Su tarea se limitará a labores de coordinación y vigilancia con sus aviones AWACS.

Con exhibición aérea incluida, los líderes de la OTAN han inaugurado además la nueva sede de la OTAN, un gigantesco edificio acristalado que ocupa una superficie de 240.000 metros cuadrados y que simboliza unos dedos entrelazados, de nuevo la solidaridad. La construcción empezó en 2010 y ha sufrido múltiples retrasos y sobrecostes. En total, ha costado 1.100 millones de euros y no estará totalmente operativa hasta finales de este año.

"No he preguntado ni una sola vez lo que cuesta la nueva sede de la OTAN. Pero es bonita", ha dicho Trump.