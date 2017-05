Un instituto incluye en su anuario al perro que ha salvado varias veces la vida de un alumno

Hace una semana, Diana Bloom recibió su anuario de fin de curso, en el que aparecía su fotografía junto con la del resto de alumnos de una escuela secundaria de Falmouth (Virginia). La joven se encontraba hojeando el libro cuando, de repente, se topó con un alumno muy especial que había compartido con ellos los últimos cuatro años de clase y que no esperaba.

they put his service dog in the yearbook i'm CRYING pic.twitter.com/yU47kpKnwA

"Han puesto a su perro de servicio en el anuario. Estoy llorando", escribió la joven en un tuit que ha sido compartido más de 3.300 veces en la última semana. El labrador negro que aparece en la imagen junto a su dueño se llama Alpha y le ayuda a Andrew 'Aj' Schalk desde hace cuatro años.

AJ, de 16 años, sufre diabetes tipo 1, y Alpha se ha convertido en algo así como en su seguro de vida. Cada vez que el joven va a sufrir una subida o una bajada de azúcar, el can lo alerta dándole la pata. "Gracias al olfato, Alfa me avisa entre 20 y 40 minutos antes de que yo pueda ser consciente de que algo va mal. Ha salvado mi vida varias veces, sobre todo por la noche, cuando baja el azúcar en sangre y puede ser muy peligroso", ha explicado el joven a la edición norteamericana del Huffington Post.

Andrew comenzó a llevar a su perro a la escuela hace un año. Desde entonces, Alpha no ha faltado un día a clase. Su dueño pensó que su principal aliado merecía un lugar a su lado en el anuario, así que acudió a pedírselo a la gente encargada de elaborarlo. "Todos los profesores y estudiantes se mostraron de acuerdo", reconoce Schalk. Lo único que hubo que hacer fue bajar un poco el trípode y pulsar el disparador.

La foto de Alpha en el anuario junto a su dueño ha conquistado las redes sociales y su historia ha llegado hasta España. Jesús M. Pérez ha recordado en Twitter que algo similar ocurrió hace un par de años, en 2015, en nuestro país. Un perro guía fue incluido en la foto de graduación de una promoción de Trabajo Social de la Universidad de Cádiz.

@BraddJaffy@GreatDismal It happened at the Cadiz University in Spain back in 2015 https://t.co/Kz1rWCbXzc