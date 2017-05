'Don't look back in anger' de Oasis: el emocionante homenaje de Manchester tras el atentado

El atentado suicida que acabó con la vida de 22 personas en el Manchester Arena, durante la celebración del concierto de Ariana Grande, ha causado un enorme impacto en la sociedad británica. Sin embargo, las numerosas muestras de apoyo entre los habitantes de la segunda ciudad más importante del Reino Unido contrastan con las escasas manifestaciones de odio e islamofobia que suelen aparecer en los lugares donde ocurren tragedias como ésta.

Este jueves, las concentraciones de solidaridad con las víctimas del atentado se han seguido sucediendo en la ciudad que alumbró a una de las bandas más míticas del rock internacional, Oasis. Una multitud se concentraba en el centro de la ciudad cuando, de repente, ha sucedido uno de esos gestos espontáneos que a uno lo reconcilian con la especie humana.

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis - Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde — Josh Halliday (@JoshHalliday) 25 de mayo de 2017

Lydia Bernsmeier, una mujer que se encontraba en la concentración, ha roto el tremendo silencio para cantar 'Don't look back in anger' ('No mires atrás con ira'), una de las canciones más míticas de Oasis. Como se ve en el emocionante vídeo, la joven arranca con la canción y cuando llega al estribillo, el resto de personas allí concentradas se unen para entonar eso de: "And so, Sally can wait, / she knows it's too late, / as we're walking on by. / Her soul slides away, / but don't look back in anger, / I heard you say" ("Y así, Sally puede esperar, / sabe que es demasiado tarde, / cuando nos cruzamos sin pararnos. / Sus sentimientos desaparecen suavemente, / pero no mires atrás con furia, / te escucho decir").

El vídeo, que en poco más de una hora ha conseguido más de 4.000 retuits, ha sido grabado y compartido en Twitter por Josh Halliday, corresponsal de The Guardian en la ciudad. Halliday ha localizado después a Bernsmeier, que de sucederse la canción, que le ha explicado el motivo de su espontáneo gesto. "Amo Manchester y (la canción) es parte de mi infancia. 'Don't look back in anger' ('No mires atrás con ira') es de lo que trata, tenemos que mirar adelante", ha asegurado en otro vídeo grabado por el periodista.

Bernsmeier ha explicado que no conocía personalmente a ninguna de las víctimas, pero que toda la ciudad se ha visto afectada por el terrible acontecimiento. "Está siendo un momento muy duro. Están siendo días muy duros, pero Manchester se recuperará. Lo hizo hace 20 años. Siempre nos reponemos", finaliza.