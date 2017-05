Monedero miente sobre las portadas y la marcha de Podemos, rectifica, y vuelve a mentir

Juan Carlos Monedero, ex 'número 3' de Podemos, ha escrito un tuit en la mañana del domingo acusando a la prensa de ocultar la marcha convocada por el partido morado para apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

"La 3a fuerza del Parlamento llena la Puerta del Sol y los medios lo ocultan. La prensa basura se hunde y dirán que la culpa es de la gente." - escribe. Pero se trata de la primera redacción del tuit. En el primer mensaje había colocado las portadas del sábado, el mismo día de la convocatoria. Tuvo que borrarlo ante los reproches de los usuarios por pretender que la prensa publicase un acontecimiento que no había ocurrido todavía.

Tweet original de @MonederoJC borrado y el que después ha publicado con las portadas de hoy. pic.twitter.com/1yd07H5qDI — Fernando Alcázar (@feralcazar_) 21 de mayo de 2017

Monedero borró el tuit y escribió otro con el mismo mensaje. Pero había un problema. 'El Mundo' sí llevaba la manifestación de Podemos en portada. Para no tener que comerse sus palabras, el exdirigente publica una captura interesada de la web del diario para simular que la noticia no fue nada.

No es la primera vez que Monedero es cazado manipulando sin tapujos en sus redes. Recientemente acusaba al PP de no condenar la muerte de "una niña" palestina en Israel como argumento para minimizar la violencia en Venezuela. Lo que no ocultaba su tuit es que se trató de un atentado suicida.