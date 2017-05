Los mejores memes de ocho meses de Guerra Civil en el PSOE

La larga travesía por el desierto que ha vivido el PSOE llega hoy a su fin. Después de ocho meses de conflictos internos, tensiones, conspiraciones, facciones y navegar a la deriva por la política española y tras el recuento de votos de los afiliados, esta noche los socialistas sabrán quién es el ganador de las primarias y su nueva cabeza visible. Las redes sociales no han sido ajenas a todas las polémicas de este proceso y le han dedicado numerosos memes y fotomontajes a la formación y a sus barones. Valgan estas imágenes para resumir uno de los períodos más movidos de la historia del Partido Socialista Obrero Español.

El acercamiento de Sánchez a Podemos para buscar una fórmula de gobierno no gustó a algunos miembros del partido, más cercanos a la postura de que debían facilitar gobernar al PP para mantener la cohesión del país. Susana Díaz orquestó un plan para derrocar a Sánchez y a muchos les cogió en medio el fuego cruzado. Los militantes que en principio habían mostrado su apoyo a Pedro tuvieron que recular, mientras el partido quedaba en manos de la comisión gestora.

El meme con más clase sobre la trama del PSOE que he visto. pic.twitter.com/bQAm7CUbbg — T. Kraken · 太陽你在哪裡? (@KrakenXauen) 2 de octubre de 2016

Ningún meme describe tan bien al PSOE como este. pic.twitter.com/VHHahLS8e6 — Insomniac (@elvysGD) 3 de octubre de 2016

#SinMemesNoHayDemocracia El PP quiere que los meme sean delito, seguro que el Psoe les apoya, en un meme ;) pic.twitter.com/TJNazlhBrA — Juan Luis Ortega (@JuanLuisOrtegaG) 8 de noviembre de 2016

En enero, Patxi López se adelantaba y anunciaba sus intenciones de ser el futuro secretario general.

Mientras el partido seguía descompuesto, a la firma de ropa americana Urban Outfitters se le ocurría sacar una camiseta vintage con el viejo logo del puño y la rosa. Cualquier tiempo pasado fue mejor.

Esperando que salga a la venta la camiseta @PSOE pa lucirla por todos lados pic.twitter.com/D27ITq2Yvd — El Marcha (@marchaparauta) 22 de marzo de 2017

Susana Díaz iba ganando en apoyos y en parecidos razonables.

Pepe el Marismeño Vs Susana Diaz pic.twitter.com/CssPe9jFBh — Comodosgotas (@comodosgotas_) 14 de marzo de 2017

Díaz, la favorita de la vieja guardia, daba un mensaje de renovación generacional y de modernidad.

Pedro Sánchez ha puesto las cartas (y los pies) sobre la mesa para volver a ser el líder del PSOE y ganar las primarias.

Los Simpson predijeron el mitin de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/hHvmeNrNqD — Que rule (@que_rule) 30 de abril de 2017

-¡Siempre toca,señoras y señores! La tostadora,la cafetera,el Bor Esponja,la mini-moto,el dubede...¡Siempre toca, si no un pito, una pelota! pic.twitter.com/sdnkygB1Yy — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 30 de abril de 2017

En el debate a tres Patxi López hizo de muro de contención y no sabía dónde meterse.

¿Volverá el ‘buen rollo surfero’ al PSOE tras conocerse el ganador de las primarias? Do it for your lover.