Évole tritura a 'El País', triunfa 'Carmona Ryder' y Talegón pide volver en la noche loca del PSOE

En ningún lugar, con permiso de Ferraz, se ha disfrutado tanto de la resolución de las primarias socialistas como en Twitter. No en vano, la red social tiene debilidad por recuperar los tuits antediluvianos del "renacido" Pedro Sánchez. Uno de los grandes derrotados de la noche, Antonio Hernando, ha terminado vendido por un euro en Wallapop. Y el reportero Jordi Évole, curado de su 'nomofobia' o adicción al móvil, repartía zurriagazos en tuits sucintos pero certeros.

Pero aún hay más. Las extrañas muecas de Antonio Miguel Carmona durante la luctuosa comparecencia de Susana Díaz han traído el recuerdo de Winona Ryder en los SAG Awards. La presidenta andaluza logró en dicha aparición algo notable, que fue el no pronunciar el nombre del candidato ganador. Y Beatriz Talegón ha anunciado que, ahora sí, se quiere reincorporar al PSOE. Esto último no es una broma.

Esta es la crónica de una noche de elecciones internas para el recuerdo, que arranca como no puede ser de otra manera con un tuit de la colección vintage de Sánchez.

El reportero de Salvados era tan temido en las redes como con el micrófono y la tablet en mano, pero en febrero se sometió a un retiro digital para curarse la nomofobia, la adicción al móvil. Desde su regreso se ha mostrado más cauto y menos inclinado a meterse en peleas tuiteras a degüello, pero anoche era diferente. Personal, se podría decir: no por nada fue su programa el que Sánchez escogió para anunciar su vuelta. Y así festejaba Jordi Évole los datos que iban desgranando el recuento.

Y no estaba muerto no noY no estaba muerto no noY no estaba muerto no no