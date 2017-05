Twitter sube a Antonio Hernando a Wallapop porque nadie sabe qué hacer con él

La dimisión de Antonio Hernando como portavoz del PSOE en el Congreso no ha cogido por sorpresa en el partido: con el mismo ahínco con el que defendió el 'No es no' al PP defendió luego la abstención, un cambio de tercio que decepcionó "personalmente" a Pedro Sánchez. El nuevo secretario general ya había dicho que pensaba prescindir de él, así que Hernando se ha adelantado.

En cuanto el resultado ha sido definitivo -con más del 85% del escrutinio-, Hernando ha llamado al presidente de la Gestora, Javier Fernández, para comunicarle su dimisión inmediata.

A renglón seguido, las redes sociales han comenzado a sacar su arsenal humorístico y lanzarle indirectas muy directas sobre lo que supone su decisión.

1. Cuesta un euro y hace chapuzas

2. ¿Cómo va a pagar la hipoteca?

Antonio Hernando, ha dimitido. A ver como paga ahora la hipoteca. pic.twitter.com/NkSZKk6F5i — VictoriaUve (@AtticusUve) 21 de mayo de 2017

3. Hernando el mago.

4. ¡Hasta luego Maricarmen!

Primeras declaraciones de Antonio Hernando: pic.twitter.com/WmBF5iWsUv — Ana Belén González (@Anabelenglez) 21 de mayo de 2017

5. Antonio o el dilema del monosílabo

Antonio Hernando en estos momentos... -No era No... No era No... pic.twitter.com/L0qQkEk6T7 — maf (@ffchll) 21 de mayo de 2017

6. Susana, sé fuerte

7. Pedro: "Antonio, ven, guapo".

8. El dolor de un hombre con gafas

9. ¡Qué me voy porque quiero!

10. House of Pedro.