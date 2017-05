La cuenta de Twitter que revienta el 'clickbait' de los vídeos de 'youtubers'

El 'clickbait', para el que no haya oído hablar de él a estas alturas de la película, es el término que se utiliza para calificar los contenidos de internet que generan grandes expectativas en los usuarios a través de titulares 'cebo' y que nos abocan al click. La mayoría de medios de comunicación de nuestro país utiliza esta fórmula. Sin embargo, no son los únicos. Son muchos los 'youtubers' que, en los últimos tiempos, han adoptado este cuestionado recurso narrativo para conseguir los ansiados clicks de suscriptores y usuarios anónimos que pululan por la archiconocida plataforma de vídeo.

El problema del 'clickbait' llega cuando un titular promete algo que luego no se encuentra o genera unas expectativas demasiado altas, engañando al usuario y creando una enorme frustración. Para acabar con ello o, al menos, denunciarlo en las redes sociales ha surgido Respuestas a vídeos. Esta cuenta de Twitter fue creada en mayo de 2013, pero ha sido en los últimos días cuando ha intensificado su actividad.

Su objetivo, como su propio nombre indica, está claro: reventar el final de los vídeos de YouTube cuyo titular promete mucho y su contenido dice muy poco. Así, por ejemplo, se encargan de responder -a bocajarro- a todos esos títulos que utilizan una pregunta para suscitar la curiosidad de los usuarios.

Los usuarios que se encuentran detrás de 'Respuestas a vídeos' también han emprendido una cruzada contra las mentiras -o medias verdades- en YouTube y contra las listas. Así, mientras que los 'youtubers' enumeran elementos varios para captar la atención de los usuarios, ellos, con la imagen del vídeo en cuestión insertada en el tuit, te cuentan qué es de lo realmente van a hablar.

