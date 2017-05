El padre que cumplió su amenaza: "Si recibimos otra llamada de tu profesor, me voy contigo a clase"

A lo largo de nuestra tierna juventud fueron muchas las amenazas que nuestros padres profirieron contra nosotros para intentar meternos en vereda. Que si como no estudies te vas a quedar sin salir. Que si como llegues tarde te quedas sin vacaciones. O la peor de todas: voy a ir a hablar con tu profesor. Muy pocas llegaron a cumplirse. Al final, uno ponía cara de bueno y acabas saliéndose con la suya.

Bradley Howard es un estudiante de Secundaria de Texas que llevaba algún tiempo comportándose mal en clase de Física y había comenzado a desquiciar a su profesor. Éste había mandado a su padre varios correos electrónicos informándole de la actitud del joven. "Me gusta hablar mucho en clase, así que mi profesor había estado mandándole emails a mi padre sobre ello", explica el joven a Buzzfeed.

Ante semejante conducta, su padre Brad, que se llama igual que su efervescente vástago, decidió lanzar la amenaza definitiva: "Si recibimos otra llamada voy a aparecer en la escuela y me voy a sentar a tu lado en clase". Y no mintió.

Molli Howard, la hermana pequeña, ha publicado en su cuenta de Twitter el selfie que su padre se hizo en clase de Física con su avergonzado hijo y una conversación del chat familiar. "Papá le dijo a Brad que si recibíamos otra queja sobre su comportamiento de su profesor de Física iba a ir a sentarse en su clase con él. Recibimos una llamada ayer, así que aquí está papá esta mañana", se puede leer en el mensaje.

My dad told my brother if he got another call from the physics teacher complaining he would go sit in his class..dad got another call 😂 pic.twitter.com/zteNyXqhpy