Un príncipe saudí ha pagado 80 billetes de avión para viajar con sus halcones

Resulta más o menos habitual encontrar halcones en los aeropuertos. Estas aves son utilizadas habitualmente para evitar que bandadas de pájaros se cuelen en los motores de los aviones causando algún que otro estropicio. Sin embargo, lo que resulta bastante menos común es que alguien pague un pasaje de primera clase para 80 de estas aves y verlas viajando cómodamente en el interior de un avión comercial.

Un usuario de Reddit, uno de los mayores foros del mundo, publicó ayer una foto en la que se veían a estas rapaces compartiendo trayecto con tripulación y pasajeros. Sobre la foto, un mensaje: “Mi amigo el capitán me envió esta foto. Un príncipe saudí compró billetes de avión para sus 80 halcones”. Y claro. La instantánea está dando la vuelta al mundo.

Saudi prince brings 80 hawks on plane. To be fair, they're flying coach. pic.twitter.com/rdApnHUtM9 — ian bremmer (@ianbremmer) 30 de enero de 2017

Saudi Prince buys ticket for 80 of his Hawks on plane flight. pic.twitter.com/g89vWQewjL — Belle. (@dbelle1992) 30 de enero de 2017

Por extraño que parezca, no es la primera vez que se dan este tipo de situaciones en un avión. De hecho, un usuario del propio foro señaló que hace cuatro años apareció una foto similar en la misma comunidad de internet. “Si vuelas con Etihad, Emirates o Qatar a menudo, es probable que te encuentres con alguien viajando en primera clase con un halcón sentado al lado de ellos”, se podía leer en su comentario

El vuelo del halcón, en primera clase

Aunque la imagen pueda resultar de lo más curiosa, en realidad, no es nada extraño dentro del muchas veces sorprendente mundo de los Emiratos Árabes.

Igual que miles de pasajeros pelean por viajar con sus amadas mascotas en formato perro, gato o cobaya–a poder ser, sentadas a su vera–, a los jeques y magnates de los negocios árabes les resulta mucho más cómodo poder llevar consigo en el pasaje a sus aves de presa reales. Eso sí, estas no son tanto mascotas como protagonistas de los torneos que se celebran a menudo en distintas regiones de Oriente Medio.

La afición por la cetrería ha llegado a tal punto que algunas aerolíneas permiten que estos alados pasajeros acompañen al resto de viajeros en cabina o, cuidado, ocupando cualquiera de los asientos previo pago de los mismos.

De hecho, dentro de la normativa de Etihad Airways han guardado un apartado destinado únicamente a los viajes con halcones: “Aceptamos el transporte de halcones en la cabina del avión principal siempre que se hayan obtenido todos los documentos necesarios. También aceptamos halcones como equipaje facturado”.

Cuidado, que no basta con llevar tu halcón al hombro y subirte a la aeronave. Desde el año 2002, cada una de estas aves debe ir acompañada por su propio pasaporte, idea original de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) para certificar que el animal haya pasado los mismos controles de seguridad que un pasajero normal.

La idea es evitar que el transporte de estas aves pueda acabar en el mercado negro, ya que su popularidad está tan extendida para el uso de caza y deportes de competición que son muchos los casos de contrabando. Tal y como informan en Gizmodo, solo entre 2002 y 2013, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos emitió más de 28.000 pasaportes de halcones.