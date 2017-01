Carlos Herrera responde al sorteo 'Conoce a Errejón' con un minuto de carcajadas en directo

El duelo entre facciones en Podemos de camino a su Asamblea de Vistalegre II no para de deparar sorpresas. La última la daba el secretario político, Íñigo Errejón, presentando una web propia en la tarde del lunes. En ella se recogen artículos de sus colaboradores y suyos entorno al proyecto 'Recuperar la ilusión' para articular el futuro de la formación morada. Pero lo más llamativo ha sido el incentivo que se ofrece para inscribirse en la página: un sorteo para compartir con Errejón un día en el Congreso.

En efecto, los suscriptores de la página no sólo tendrán la oportunidad de recibir "artículos, ideas, debates, agenda, entrevistas…" que giren en torno al número dos de Podemos, sino que tendrán la oportunidad de conocerlo en persona si son los afortunados ganadores de un concurso convocado bajo el hashtag #ConoceAErrejón. Una iniciativa que ha causado perplejidad y ha sido recibida con ironía incluso por simpatizantes de Podemos que no siguen la línea errejonista. Pero en el caso del presentador de Herrera en la Onda, la reacción bordea la histeria.

Así, Carlos Herrera dedicaba su alocución matutina su la gravedad salpicada de retranca habitual, condenando la "inestabilidad" provocada por "Donaldo Juan Trump": "Sólo en una semana, este hombre, con una sensación de arbitrariedad notable, ha gobernado como si esto fuera una broma pesada" - ha considerado al comentar el cese de la Fiscal General de EEUU Sally Yates por no querer defender en los tribunales el veto a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Herrera juzga que transmite "la sensación de una cierta inmadurez en política que ha hecho incluso reaccionar hasta al propio expresidente Obama".

Herrera ha pasado a continuación a referirse al "desafío independentista" y al posible adelanto de la consulta separatista forzada por presiones de la CUP al Govern. "Esto es como declararse Napoleón, pero si nadie se lo cree no te sirve de nada" - ha considerado, para concluir que "lo que quiere Oriol Junqueras, que es el que manda ahí, es que haya elecciones". Pero, considerando que su oyente estaría "hasta el apófisis xifoides" de estos temas, ha pasado a describir el concurso organizado para conocer a Errejón. Y a partir de ese momento ha comenzado la histeria.

Estreno web! https://t.co/v4pPKzt9Sh, espero que os guste😊. Si os inscribís, os enseño el Congreso y nuestro trabajo #ConoceAErrejón — Íñigo Errejón (@ierrejon) 30 de enero de 2017

#ConoceAErrejón En serio, esto empieza a dar vergüenza... — protestona (@protestona1) 30 de enero de 2017

Hola @ierrejon, respeto tu campaña y te deseo suerte.Pero la Actividad de Podemos en el Congreso no es Patrimonio de NADIE, es de Podemos. pic.twitter.com/e313RDZLDp — Esparroquí (@Esparroqui) 30 de enero de 2017

Se trata del minuto y medio final de la intervención del presentador. "Me estará usted vacilando, Herrera, dirá usted; pues no" - ha continuado el periodista para recitar a continuación en su voz más sugerente, añadiendo algo de su propia cosecha: Conóceme. (...) Inscríbete y vente al Congreso. (...) Darás una vuelta conmigo de la mano. A partir de ahí ha brotado la risa floja: "Que me orino, de verdad. Como Britney Spears...". Herrera no ha recuperado el control y hasta la sintonía del programa ha tenido que sonar para tapar sus carcajadas; tras un minuto a mandíbula batiente, ha acertado a dar paso a su compañera.

"Y de regalo, foto dedicada"

Carlos Herrera no ha sido el único que ha pasado un buen rato a costa de la ocurrencia errejonista. Las mentes creativas detrás de los montajes tuiteros se han descolgado con un buen puñado de ocurrencias.

Y de regalo para las primeras 100 visitas... ¡foto dedicada! pic.twitter.com/UH48PzF2lZ — unmundolibre (@unmundolibre) 30 de enero de 2017