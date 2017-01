Monedero, contra los errejonistas: "Pablo no es vuestro colega, es el secretario general y tenéis que respetarlo"

El cofundador e ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, cargó contra el sector 'errejonista' del partido advirtiendo que es "la formación política donde menos se respeta al secretario general".

En un acto celebrado en Barcelona el pasado sábado, Monedero lanzó un duro ataque contra la corriente del partido encabezada por Íñigo Errejón. "Pablo no es vuestro colega, es el secretario general. Tenéis que respetarlo, tenéis que respetar a cinco millones de votos", dijo Monedero en un discurso pronunciado ante varias decenas de simpatizantes de Podemos.

Cuando apenas restan menos de dos semanas para el decisivo congreso de Vistalegre II, Monedero vuelve a hacer una defensa del liderazgo de Pablo Iglesias, achacando las disputas en el seno de la formación a esa falta de unidad interna. "Hay una parte de la discusión que tiene que ver con todo eso".

Monedero criticó a Errejón cuando éste calificó como "golpe de corneta" la petición de Pablo Iglesias de reclamar "unidad" en el partido.

También apuntó al sector encabezado por Íñigo Errejón y Tania Sánchez por "gastar mucho dinero" en publicidad de Facebook enviada a gente "que tiene interés en el Partido Socialista", con el objetivo de que se inscribieran a Podemos.

El cofundador de la formación morada reconoció que el partido "a veces me ha decepcionado" por "parlamentarizarse en exceso". "No sabemos expresarnos fuera de los Parlamentos", criticó, aunque con esperanzas puestas ante la "posibilidad" que se abre con Vistalegre II, en el que podrán decidir "cómo debe ser el partido que queremos". "Me hace ser optimista", dijo Monedero.