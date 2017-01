De vampiros a celiacos: las webs y aplicaciones para ligar más surrealistas de la red

Hay vida más allá de First Dates y de deslizar el dedo a izquierda o derecha con tu smartphone. Si has probado ya Tindr, Grindr y todo lo que acaba en 'r', estás cansado de las apps y webs generalistas para buscar pareja que utiliza todo el mundo (porque tienes miedo de encontrarte a un vecino o compañero de trabajo) o te cuesta dar con alguien tan especial como tú, siempre puedes buscar en servicios verticales que se dirigen a todo tipo de nichos. Para gustos, los colores.

1. MappleMatch

Sí, Trump ya es presidente de EE.UU y así seguirá la cosa durante al menos los próximos cuatro años. Muchos estadounidenses han mostrado su interés por huir a la vecina Canadá y la mejor manera de hacerlo quizás sea ¡ligándote a un/a canadiense y acoplándote en su casa! Después de que el republicano ganara las elecciones esta web que sirve de celestina entre ciudadanos de los dos países norteamericanos multiplicó su número de usuarios por tres. Y seguro que irá a más.

2. TrumpSingles

La otra cara de la moneda son todos aquellos que apoyaron con su voto a Trump, que sigue sin gozar de buena prensa. El fundador de este portal, harto de no comerse un colín, lo creo por un motivo: “Me han contado muchas historias de personas que acuden a una cita y todo va bien, divertido, hasta que la conversación política comienza y cualquier oportunidad de avanzar se esfuma”. El lema de la web hace un guiño al de la campaña del republicano: “Make Dating Great Again”.

3. Getafinder

En 2015 Getafe C.F necesitaba atraer a más ‘azulones’ a su campo para animar durante los partidos y quitarse ese sambenito de ser uno de los equipos con menos asistencia de Primera División, así que a finales de dicho año lanzó una aplicación móvil para facilitar a sus aficionados ligar entre ellos y darles un motivo para ir a los encuentros. “Reproduciéndonos seremos más grandes”, rezaba el simpático eslogan que adoptaba la herramienta, solo utilizable en el estadio Coliseum Alfonso Pérez y alrededores. Quizás en Segunda División, con las entradas vendiéndose a un precio más barato, tenga más visitantes.

4. TallFriends

La red social número uno para toda esa gente alta o gente a la que le atraen los altos. Un lugar donde los espigados, las torres, las jirafas y los monstrencos pueden encontrar el amor sin mirar a los demás por encima del hombro. Incluso cuenta con una sección para dar ideas de donde quedar en una primera cita. Nada de verse en cuevas, casas de hobbits o pasillos de metro con el techo bajo.

5. GlutenfreeSingles

Algunas páginas de contactos especializadas son harina de otro costal. En GlutenFreeSingles todos los usuarios vienen con un pan bajo el brazo, aunque sin gluten. En esta web de contactos para celiacos nadie va al grano en la primera cita, ni tampoco en la segunda o la tercera.

6. SeaCaptainDate

¡Ar! Esta web es solo para lobas de mar que quieran conocer a alguien de popa a proa, de babor a estribor. Hay Chanquetes, Jack Sparrows y capitanes la mar de salados pero también hombres que te saldrán rana. No te quedes pez y lanza tus redes a ver qué pescas.

7. High There

Da igual si eres un vendehúmos o te fumas las clases. Si de vez en cuando te gusta echar un cigarrito de la risa y prefieres hacerlo acompañado, esta app te interesará. Su creador cuenta cómo fue rechazado en alguna cita por reconocer que le gustaba consumir hierba y decidió crear al servicio. El primer sitio donde cuenta tanto liar como liarse.

8. StachePassions

En esta plataforma en la que todos los meses del año son Movember a la que es bigotuda, de cerca se la saluda. En StachePassions caben dalís, morsas, hitlers, chaplins, cantinflas, grouchos, fumanchús y todo tipo de individuos con mostacho. Aquí solo se liga por los pelos, no hay otra manera.

9. DiapersMate

Con diferencia, el servicio de ligoteo más bizarro que hemos incluido en esta lista. Este portal con más de 35.000 miembros pone en contacto a adultos a los que les gusta llevar pañales y sentirse como bebés y a otros que quieren ejercer como sus padres adoptivos. La ventaja es que en una primera cita tu partener no va a usar la excusa de ir al baño a hacer sus necesidades para largarse (porque se lo suele hacer encima), aunque el inconveniente es que tendrás que buscar un lugar donde puedan calentar el biberón.

10. Cuddli

Los cosplayers, gamers, comiqueros, amantes del cine cutre y otras especies frikis tienen su espacio aquí. Es “la única app de dating para geeks creada por geeks reales para la comunidad geek” y permite fijar las citas en sitios como un salón del manga, un hackaton o esa tienda japonesa donde ponen ramen.

11. WomenBehindBars

Si cuando intentas ligar, siempre se te escapan, esta es tu web. WomenBehindBars es una página en la que podrás entablar relaciones con mujeres presidiarias de EEUU. Aunque el primer paso se da mediante la página, la comunicación posterior se hace por cartas. Cada usuaria puede añadir su nombre, edad, raza una descripción o texto significativo y la penitenciaría en la que se encuentra.

12. GhostSingles

Las redes sociales de citas siempre están llenas de ‘fantasmas’, pero desde luego no son como los de este servicio. En GhostSingles son bienvenidos aquellos fantasmas masculinos y femeninos de entre 18 y más de 1.000 años de edad que hayan muerto de manera horrible, trágica, misteriosa o repentina. No seas un espíritu libre. Únete a este servicio y deja de ir como alma en pena. Esta no es una web para buscar sexo, porque aquí todo es etéreo.

13. Sizzl

Desayunar torreznos en compañía quizás no suene como el plan más romántico, pero puede resultar muy gratificante. En Sizzl no hay colesteroles que valgan. Tras esta aplicación móvil para iPhone que podría servir para maridar a Isabel Tocino y a Kevin Bacon se encuentra Oscar Mayer, empeñada en poner en común a todos aquellos amantes de la panceta.

14. FarmersOnly

Granjero busca esposa, granjera busca esposo, ya sean hombres, mujeres o viceversa. Porque todo el monte es orégano y lo importante es que te lleven al huerto. Ya juegues en tu campo o en el suyo, no olvides que quien siembra vientos, recoge tempestades.

15. DateAGolfer

Algo tienen que tener los golfistas, aunque solo sea que saben manejar su palo de maravilla y meterla en cualquier agujero. Esta página de contactos es para todos aquellos que quieran golfear un poco o buscar una relación seria con amantes y practicantes de este deporte. En su ficha los usuarios pueden añadir detalles personales, como su altura, raza, estado civil, hijos, pero también describir su hándicap, donde han aprendido a jugar y los torneos que han disputado.

16. FurryMate

¿Sabías que existe una subcultura de gente surgida en los ochenta a la que le gusta enfundarse un disfraz de peluche e incluso practicar sexo de esa guisa? Son los furries y esta página les da la posibilidad de conocerse y enamorarse para satisfacer sus instintos de animales antropomorfonos más bajos o simplemente ronronear en compañía.

17. Wooplus

Las grandes personas y los corazones XL también tienen derecho a encontrar el amor o un rollo pasajero. Una app donde las curvies, las anchas de caderas, los fofisanos y los fuertecitos podrán poner por fin toda la carne en el asador. Pruébala y descarta a quien te caiga gordo.

18. ClownDating

Aunque la moda de los payasos asesinos ha hecho mucho daño a este colectivo, ellos no se rinden y reivindican su lugar en el mundo como seres entrañables y que merecen ser queridos. “Todo el mundo ama a los clowns… deja que un clown te ame a ti”, utiliza el servicio como gancho. Porque “no es divertido buscar el amor cuando eres un payaso, cuando detrás de todo ese maquillaje y la nariz roja hay un corazón solitario”.

19. AmishDating

A veces el amor se alimenta de cosas sencillas como un paseo en carro, una conversación mientras se hace la colada a mano o una caricia en la barba. Pese a que este grupo etnorreligioso no es muy aficionado a las comodidades y tecnologías modernas, sí que se ha creado esta página para que los miembros de la comunidad amish se relacionen. Aunque, ojo, su cobertura solo se circunscribe a Canadá.

20. Twindog

Tenemos mucho que aprender de los animales. Y también en cuanto a la búsqueda de relaciones. Los perros no se andan con chiquitas y lo primero que hacen cuando se conocen es olerse los traseros a ver si hay feeling. Esta app permite a los dueños buscarles compañeros a sus amigos peludos, encontrar otros canes que vivan por el vecindario y quizás hallar a otra persona amante de los animales con la que acabar a cuatro patas.

21. UglySchmucks

La belleza está el interior. Eso es lo que cuenta en UglySchmucks. Si crees que eres poco agraciado o te gustan las personas que no suelen ser consideradas como guapas por la sociedad, en UglySchmucks tienes barra libre. En esta web para majos, simpáticos y ligues de las 6 de la mañana se reivindica la importancia del carisma o la personalidad por encima de la apariencia externa. “En las películas vemos gente fea, pero no son los actores principales. ¡Son los que lavan los platos, los conserjes o los malos! Toda la percepción de la gente fea es que están por debajo que los demás. Esa percepción sí que es increíblemente fea”, aseguran.

22. HerpesFish

Cuando se está en pareja todo se comparte, hasta los herpes. Gracias a esta plataforma puedes encontrar a más de 650.000 solteros que tienen o han tenido herpes labial, genital, candidiasis, hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, sífilis o clamidia. Además, incluyen un montón de información médica para orientarte o resolver tus dudas.

23. VampirePassions

'Entrevista con el Vampiro', 'Drácula', 'TrueBlood' y 'Crepúsculo' han dejado una buena legión de seguidores de los no muertos. Dichas figuras siempre han estado rodeadas de erotismo y lujuria y son vistas como los amantes perfectos. Esta web permite encontrarse a vampiros, cazavampiros y fans de los primeros y quedar en lugares emblemáticos para los Nosferatu. La compatibilidad aquí es básicamente sanguínea. Si al vampiro en cuestión no le gusta tu tipo de sangre, es posible que no haya ‘match’. Lo mejor es que en esta plataforma nunca te toparás con los típicos selfies sacados en los espejos del cuarto de baño ni a citas a las que les huele el aliento a ajo.