Detenido un hombre sospechoso de planear un atentado en el centro de Londres

La policía británica ha detenido a un hombre en la intersección de Parliament Street y Parliament Square, en el corazón de Londres, sospechoso de planear un atentado.

El hombre iba armado con armas blancas, pero no ha llegado a ocasionar heridos, ha informado Scotland Yard.

Un testigo a dicho a que el detenido llevaba dos cuchillos. Un fotógrafo de la agencia Reuters ha contado tres.

Man arrested in Westminster. No reported injuries. More information to follow.