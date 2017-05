Obama aconsejó a Trump que no contratara a un asesor acusado de nexos con Rusia

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama aconsejó a su sucesor, Donald Trump, que no contratara a Michael Flynn como su principal asesor de Seguridad Nacional, según fuentes cercanas al exmandatario citadas por las cadenas NBC y CNN.

La advertencia, conocida este lunes por primera vez, se produjo solo 48 horas después del triunfo de Trump en las elecciones del 8 de noviembre y cuando los dos se reunieron durante una hora y media en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Flynn tuvo que dimitir en febrero pasado por sus conversaciones a finales del año pasado con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, con el que habló sobre las sanciones que Obama impuso a funcionarios de la inteligencia rusa por su supuesta injerencia en las elecciones presidenciales.

El exgeneral Flynn mintió al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y a otros altos cargos del Gobierno sobre el contenido de esas conversaciones con el embajador ruso y aseguró que habían hablado sobre vacaciones y no sobre las sanciones a Rusia.

Según publica NBC, citando a tres exfuncionarios del Gobierno de Obama, el exmandatario advirtió a Trump de que Flynn había mantenido cuestionables contactos con Rusia durante su mandato y le aconsejó que no nombrara al exgeneral en un "un puesto de alto nivel".

El propio Obama nominó en 2012 a Flynn para dirigir la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), un cargo que abandonó prematuramente en 2014.

Quienes trabajaron con él en la DIA aseguran que fue despedido por su caótica gestión del organismo, pero el propio Flynn defiende que el problema fue que él se negó a adherirse a la línea oficial de la Casa Blanca y que tenía fuertes discrepancias con el rumbo de la política exterior de Obama.

General Flynn was given the highest security clearance by the Obama Administration - but the Fake News seldom likes talking about that.