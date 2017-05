Trump abandona una entrevista tras una pregunta sobre el supuesto espionaje de Obama

Donald Trump ha abandonado la entrevista para el programa Face the Nation de la cadena CBS tras ser preguntado por sus acusaciones de que Obama le espió durante su campaña. Tras negarse a contestar directamente a la pregunta por varias veces, insistiendo apenas en que cada uno tiene derecho a su propia opinión, el presidente terminó la entrevista de manera tajante.

La pregunta que desató la ira del presidente se refería a un mensaje que compartió en Twitter a principios de marzo, acusando a Obama de haberle pinchado los teléfonos para espiarle durante la campaña. Trump no presentó ninguna prueba que demostrara la veracidad de las afirmaciones y, hasta la fecha, varias figuras de la inteligencia, entre ellas el jefe del FBI, han defendido que ninguna agencia del país ha ordenado espiar al actual presidente.

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election!