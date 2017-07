Maduro se proclama "campeón mundial de la paz" y pide diálogo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha proclamado "campeón mundial de la paz" mientras hace un llamamiento al diálogo con las fuerzas opositoras. Maduro ha anunciado que "a pesar de la insensatez de la oposición venezolana les ratifico mi llamado al diálogo por la paz".

El líder bolivariano ha reiterado su voluntad de alcanzar un "acuerdo nacional de paz", para lo que ha expresado su "disposición absoluta a que continúen las conversaciones que se han iniciado y a que eso fructifique en un gran acuerdo nacional de paz, de trabajo, de prosperidad" con la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pese a su "fraude, mala intención" y "perversidad".

"Además de que sirven a una causa extranjera son cobardes, no me importa, es mi opinión que tengo sobre ustedes, pero a pesar de nuestras diferencias, nosotros no podemos dirimirlas a bala, con violencia, con quema. Todas nuestras diferencias las debemos dirimir con la palabra", ha señalado. También ha indicado que la oposición debe tomar una decisión pronto porque "el tiempo se les va", según EFE.

La oposición saca músculo

Estas declaraciones de producen después del referéndum organizado por los opositores en los que participaron más de 7 millones de venezolanos. El 98% votaron en contra del plan del Gobierno para reescribir la Constitución y así ganar tiempo para el presidente en un clima de tensión política.

Por su parte, el primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, ha reivindicado al Gobierno en nombre de la MUD, "leer adecuadamente" los resultados de la votación celebrada este domingo.

Guevara se se ha mostrado en disposición de discutir soluciones para la "tragedia colectiva" que atraviesa Venezuela, siempre que Maduro retire la propuesta de elegir el 30 de julio una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar el ordenamiento jurídico y pide restablecer el "orden constitucional".

Tras la consulta del domingo, varios países de la región, la Unión Europea y Estados Unidos han pedido a Maduro que retire su proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, que fue activado sin un referendo popular previo.Maduro, en respuesta, ha asegurado que "no existe fuerza en la tierra" que lo intimide y denuncia que los opositores se han inventado 5 millones de votos en el referéndum en contra del proceso constituyente.

Un gobierno de transición

La oposición venezolana también ha informado sobre su intención de formar un gobierno de transición y "de unión nacional", cuyo compromiso es la formación de un consenso "unitario" para "la gobernabilidad", según ha apuntado Freddy Guevara, cuyo objetivo es aumentar la presión contra el Gobierno de Maduro.

Para este jueves también han convocado una manifestación de 24 horas en contra del proceso constituyente promovido por el Ejecutivo. Este compromiso será establecido por "todos los factores de la unidad democrática" y es un "reto" que exige la implicación del pueblo, de los diferentes sectores de la sociedad y de los dirigentes políticos.