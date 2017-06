Así te puedes tomar un café entre ratas

¿Se imagina tomar un café con una rata dando vueltas por la barra? En una cafetería de San Francisco no sólo será una realidad durante una semana sino que además los clientes tendrán que pagar 49,99 dólares (45 euros) por vivir la experiencia.

El Rat-Café es una cafetería creada por The Dungeon, en la ciudad de San Francisco, y que se caracteriza, al igual que otros proyectos de esta compañía, por locales tematizados con atracciones y espectáculos de miedo.

Roses are red, rats are furry. Watch yourself while you drink your coffee - they might brush you as they scurry… pic.twitter.com/fMVtUcS2xH