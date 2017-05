Vladimir Putin no se arrepiente del boicot ruso a Eurovisión

El presidente ruso Vladimir Putin no se arrepiente del boicot a Eurovisión. El país decidió no emitir el festival de la canción tras el veto de Ucrania, que no permitía la entrada al país de la cantante rusa Yulia Samoilova por su presencia en Crimea, un territorio en disputa para ambos países y que Rusia se anexionó en 2014.

"Creo que hicimos lo correcto cuando decidimos no participar porque las autoridades de Kiev no tienen la capacidad de organizar eventos de este tipo", ha defendido Putin, informa la agencia Tass.

Arriesgando la participación rusa en próximas ediciones, la televisión pública decidió no emitir el festival por primera vez. "Los que quisieran verlo podían hacerlo a través de internet", ha zanjado durante una rueda de prensa en el Kremlin.

El origen de la polémica entre ambos países sobre Eurovisión está en una ley ucraniana que prohíbe la entrada a cualquier persona que haya pisado Crimea “de forma ilegal”. Samoilova realizó una actuación en la península de Crimea y las autoridades de Ucrania han utilizado este viaje para impedir su entrada en el país y la participación en el festival.