La mujer de Bárcenas: "Todo lo que hace mi marido me parece bien"

Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, se ha desmarcado hoy de los negocios de su marido y de su trabajo en el PP. Según ha declarado en su interrogatorio como acusada en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel', no sabía que en el Partido Popular hubiera una 'caja B', paralela a la contabilidad oficial, hasta que no salió en el procedimiento de la causa judicial.

"Mi marido conmigo nunca ha hablado de temas de trabajo. Afortunadamente tenemos una vida personal llena y no es que no me interese, es que no es un tipo de conversación que tengamos nosotros", ha explicado Rosalía Iglesias.

Durante el interrogatorio de su marido, éste la intentó exculpar de cualquier responsabilidad penal e incluso alegó que las declaraciones de la renta -puestas ahora en entredicho por varios delitos fiscales- se las firmaba él haciendo un “churro” como firma. Respecto de las buenas inversiones que Bárcenas alegó haber hecho como justificación para llegar a tener 48 millones de euros en cuentas ocultas en Suiza, éste alegó parte de ellas en la compra venta de obras de arte que le gustaban a su mujer.

“No soy tonta pero si mi marido me dice, y no lo pongo en duda, que esos son unos documentos para firmar y que requieren mi firma, dado que gestiona mi cartera de valores, doy por hecho que son compra venta de acciones”, ha señalado la mujer de Bárcenas, que se ha negado a contestar a las preguntas de la fiscal, ni acusaciones ni defensas que no sea la suya propia .

Esposa y madre

Hoy Iglesias, que se enfrente a 24 años de prisión como supuesta autora y cooperadora en los delitos de su marido, ha reconocido que le gustaba el negocio de las obras de arte y que si no se dedicó a ello de manera profesional fue para estar más con su marido.

La postura de Rosalía Iglesias ha sido la de esposa y madre ajena a todo el ámbito profesional de su marido, es más desconocía cuáles eran sus labores como tesorero en el PP. Ella se dedicaba a la economía familiar, es decir a los gastos del día a día como la tintorería o la farmacia. “Los suministros no sabía ni donde estaban domiciliados”, ha explicado a preguntas de su letrada.

Iglesias sabía que entre ella y su marido tenían más de una cuenta pero bajo ningún concepto sabía que alguna de éstas estuvieran en el extranjero. "No sabía que mi marido tenia cuentas en Suiza", ha asegurado la mujer de Bárcenas, quien ha mostrado su fe en su esposo: "todo lo que hace mi marido me parece bien. Tengo una confianza total y absoluta en mi marido. Yo firmaba los documentos que fuera y me iba".

La esposa de Bárcenas trabajó tres años en Alianza Popular, de 1983 a 1986, como secretaria, pero después abandonó la formación y no volvió a participar en actos con el PP hasta que su marido fue elegido senador. "Tardé muchos años en volver al partido. Cuando era senador sí le acompañé pero no con frecuencia", ha precisado Iglesias, que ha asegurado que tiene relación con algunas personas del PP.

Ha dicho tener una "relación cercana" con Álvaro Lapuerta porque era tesorero del partido y entre él y su marido existía una relación importante. "Hemos cenado los dos matrimonios", ha añadido.