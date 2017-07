Rivera pide que el Congreso se pronuncie contra el referéndum antes del 1-O

Albert Rivera ha pedido al Gobierno que presente una iniciativa en el Congreso contra el 1-O. El líder de Ciudadanos ha dicho que la votación daría "amparo" parlamentario al rechazo de la mayoría de la Cámara al referéndum separatista convocado en Cataluña.

"Deberíamos tener un debate parlamentario antes del 1 de octubre con una resolución", ha dicho Rivera este miércoles. "El Parlamento puede decidir y lo demás serán todo conversaciones de pasillo".

Con o sin Puigdemont

Rivera prefiere que el debate se produzca con la presencia en el hemiciclo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Pero si no es posible, ha explicado que una iniciativa ayudaría a conocer la posición de todos los partidos. Para el líder de Ciudadanos, el Gobierno debe liderar la iniciativa y elegir el tipo de propuesta o resolución que quiere presentar.

"Tendríamos al Gobierno, PP, PSOE y Ciudadanos votando a favor de la convivencia. Más de un 70% de la Cámara", ha asegurado. "Pero también queremos que el PNV y Podemos voten".

Rivera ha vuelto a pedir que no se repita otro 9N. Y ha dicho que las actuaciones que está realizando la Fiscalía apuntan en esa dirección. "No se pueden abrir colegios públicos un día que no hay elecciones, no se puede gastar millones de euros en un referéndum que es ilegal o que se incumpla con la Agencia de Protección de Datos utilizando un censo que no corresponde" ha afirmado.

Rivera ha acusado a Podemos y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "echar un cable" a los independentistas. El líder de Ciudadanos ha dicho que el PSOE será cómplice del referéndum si permite que el Ayuntamiento de Barcelona movilice funcionarios para facilitar la consulta.

"El PSC está gobernando Barcelona (con Colau) a pesar de la pérdida de escaños", ha dicho. "No sé cuál será la forma, pero que lo impida".

"Cobardía política" de Junqueras

Rivera ha vuelto a pedir una convocatoria de elecciones en Cataluña. Y ha dicho que la constatación del fracaso del referéndum es la negativa de Oriol Junqueras a coordinar su organización, mientras, ha dicho, la Generalitat trata de "embaucar" a alcaldes y funcionarios. La información sobre Junqueras la ha revelado el diario El País. Y en su opinión evidencia la "cobardía política" del independentismo.

"El mayor síntoma de fracaso de los políticos separatistas es que el líder del partido más independentistas de la coalición no quiere aparecer como coordinador del referéndum", ha afirmado. "No quieren porque saben que es ilegal".