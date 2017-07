PSOE y Cs empiezan a hablar de reforma constitucional separados por Cataluña

Ciudadanos y el PSOE han dado el primer paso para negociar una reforma de la Constitución. Los dos partidos han constatado coincidencias en materia de regeneración democrática y ley electoral, pero también diferencias insalvables en modelo de Estado y la plurinacionalidad. Ambas formaciones se han emplazado a celebrar una reunión formal a finales de julio. El objetivo es que PP y Podemos participen en la búsqueda de un consenso. La fórmula para integrar a los cuatro grandes fuerzas políticas todavía no está clara.

Pedro Sánchez y Albert Rivera acordaron explorar juntos una reforma constitucional en su reunión de hace dos semanas. La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, y el secretario General del Grupo naranja, Miguel Gutiérrez, han mantenido un encuentro este martes en el Congreso para intentar "perimetrar" esa reforma que Rivera y Sánchez abordaron sólo por encima.

Ha sido una reunión "informal". Sus protagonistas la han definido como un primer acercamiento. PSOE y Ciudadanos coinciden en que hay puntos de encuentro en limitación de mandatos, supresión de aforamientos e incluso la reforma de la ley electoral. Robles y Gutiérrez también han valorado de forma preliminar introducir un nuevo mecanismo de elección del Fiscal General del Estado.

Nada que ver con Cataluña

Sin embargo, las diferencias en el debate de la "plurinacionalidad" son ahora mismo insalvables. Fuentes de Ciudadanos han dicho a EL ESPAÑOL que su participación en este debate no busca solucionar el desafío separatista catalán que supone el referéndum del 1-O o contentar de alguna forma a los independentistas. Y ha desligado esta reunión de la que mantendrá Sánchez con el líder del PSC, Miquel Iceta, el viernes en Barcelona. "No tiene nada que ver. Nosotros no estamos en eso", ha dicho un portavoz naranja.

Sánchez e Iceta tienen previsto anunciar una batería de medidas legislativas para Cataluña. Según fuentes del PSC, la reforma de la Constitución sería un objetivo más a largo plazo. En Ciudadanos, sin embargo, no están de acuerdo ni en la "plurinacionalidad" que defiende del PSOE ni en enfocar la reforma como receta para frenar el independentismo.

El partido de Rivera no apoyará una reforma del artículo segundo, que establece que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

El perímetro de la reforma del que han hablado Robles y Gutiérrez tiene todavía un diámetro muy pequeño. Las supresión de los aforamientos, por ejemplo, se puede aprobar mediante una reforma exprés de los artículos 71.3 y 102.1, que reconocen el derecho del presidente del Gobierno y sus ministros, diputados y senadores a ser juzgados por el Tribunal Supremo.

Listas desbloqueadas

En cuanto a la reforma de la ley electoral, hay opciones de llegar a un entendimiento. Y aunque se trata de una Ley Orgánica, también puede afectar a la Constitución. PSOE y Ciudadanos han defendido públicamente las listas desbloqueadas (el elector puede modificar el orden de candidatos en la papeleta).

Ciudadanos, por ejemplo, propone un sistema de doble urna de inspiración alemana que pretende mejorar la proporcionalidad. El partido de Rivera quiere incorporar un distrito superpuesto a la circunscripción provincial. Es decir, los electores emitirían un voto mayoritario para su circunscripción y uno proporcional a una circunscripción única. Los dos partidos están de acuerdo en suprimir el voto rogado en el extranjero.

Tanto PSOE como Ciudadanos han expresado su voluntad de que esta negociación ponga de acuerdo a los cuatro grandes partidos. Y que se trata de trabajar con documentos y dialogar. La fórmula, compleja porque no hay demasiado margen para poner de acuerdo a PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, podría ser a través de una subcomisión o una mesa de partidos.