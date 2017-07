Puigdemont cesa al consejero Jordi Baiget por dudar de la celebración del referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destituido al consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget, por "pérdida de confianza", tras dudar del referéndum, segun informa La Vanguardia.

Para sustituirle al conseller de Cultura, Santi Vila, que mantendrá temporalmente su cartera actual hasta que el Govern nombre un nuevo titular para su departamento.

Baiget ha alertado este lunes de que la "fuerza" del Estado provocará que probablemente el Govern no pueda celebrar el referéndum.

"El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto uno vendrá la suspensión", ha afirmado Baiget en una entrevista en El Punt Avui.

"Irán tan en contra que quizá tendremos que hacer algo diferente, y algo diferente se puede parecer a un 9N. Por esto, cuando bandeamos el 9N, cuando decimos que ahora no haremos un 9N, a mi estas declaraciones no me gustan, nos cierran puertas", ha añadido.