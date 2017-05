El Gobierno saca adelante unos Presupuestos que valen por dos

El Gobierno ha sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado. La votación ha sido menos ajustada de lo que se esperaba al faltar algunos diputados en la bancada del no. El Congreso ha aprobado el dictamen final con 176 votos a favor y 171 en contra tras el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Los Presupuestos pasan ahora al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los grupos están negociando la incorporación de alguna enmienda. Si todo avanza según lo previsto, los Presupuestos volverán al Congreso a finales de junio y entrarán en vigor el 1 de julio.

La principal virtud de estas cuentas para medio año es que son un dos por uno. La mayoría alternativa que ha construido Mariano Rajoy también va a aprobar los Presupuestos del 2018, lo que garantiza una legislatura parlamentariamente estable hasta al menos 2019. El Gobierno ha reservado una semana a mitad de julio para celebrar el pleno que deberá convalidar el decreto del techo de gasto para el año que viene. Las negociaciones empezarán en los próximos días.

Nuevo techo de gasto

El apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias no está escrito pero el PP cuenta con ello. La disposición del PNV es inmejorable después del acuerdo del cupo. La factura de 1.400 millones por las devoluciones atrasadas de los últimos diez años ya está aprobada, y los dos gobiernos negocian sobre esa base la nueva ley quinquenal 2017-2021, que llegará al Congreso después del verano. Lo mismo ocurre con los pactos alcanzados con los grupos canarios.

La negociación de los próximos días será más intensa con Ciudadanos, que en estos Presupuestos ya arrancó más de 4.000 millones al Gobierno, el compromiso de no subir los impuestos e incluso algunas bajadas significativas como la del IVA para los espectáculos en directo. Por su parte, el nuevo PSOE de Pedro Sánchez no tiene intención de sumarse el acuerdo, pese a que el techo de gasto de este año se aprobó gracias a su respaldo.

El pleno ha debatido y votado centenares de enmiendas en tres sesiones maratonianas. La mayoría tan ajustada obligaba a los grupos a mantener la máxima concentración durante las votaciones. Cualquier error podía tumbar alguna partida. A pesar de todo, se han producido errores.

Rajoy, por ejemplo, se ha confundido al votar en contra de una de las enmiendas que había pactado con Nueva Canarias. El apoyo unánime de la cámara ha convertido el error en una anécdota. Pablo Iglesias también se ha equivocado en las votaciones vespertinas, también sin consecuencias. Las dos situaciones han arrancado un aplauso tímido de los diputados. El Grupo Socialista ha llegado a votar dividido una enmienda sobre Educación. No se ha tratado de un enfrentamiento entre susanistas y sanchistas, sino de un error.

"¡Esto no es un circo!"

Cuando parecía que no podían ocurrir más cosas, la butaca que ocupa el diputado de Ciudadanos Toni Roldán se ha roto. Uno de los ujieres ha tenido que sacar el sillón del hemiciclo mientras Félix Álvarez, Felisuco, mostraba las patas del asiento roto. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que llamar al orden a sus señorías: "¡Esto no es un ciro!", ha exclamado.

"Se ha roto el escaño", ha dicho un sorprendido Roldán al terminar el pleno. "No he hecho ningún movimiento extraño, no sé qué ha pasado".