El “circo” de los Presupuestos: Rajoy se equivoca, el PSOE vota dividido y a Roldán se le rompe el escaño

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha confundido en la votación de una de las múltiples enmiendas a los Presupuestos que se han votado en la mañana de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Rajoy ha sido el único en votar no a una de las enmiendas que el PP había pactado con Nueva Canarias. El apoyo unánime de la cámara ha convertido el error en una anécdota. La situación ha arrancado un aplauso tímido de los diputados.

Rajoy no ha sido el único en confundirse. El Grupo Socialista ha votado dividido una enmienda sobre Educación. No se ha tratado de un enfrentamiento entre susanistas y sanchistas, sino de un error, según ha informado el PSOE.

Día extraño en el congreso, el presidente se queda solo en una votación, el @PSOE confundido vota raro y se han roto dos escaños. 😳🤔 pic.twitter.com/oq8L7HZKq3 — Tania Sánchez Melero (@Ainhat) 31 de mayo de 2017

Cuando parecía que no podían ocurrir más cosas, la butaca que ocupa el diputado de CiudadanosToni Roldán se ha roto. Uno de los ujieres ha tenido que sacar el sillón del hemiciclo mientras Félix Álvarez, Felisuco, mostraba las patas del asiento roto. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que llamar al orden a sus señorías: "¡Esto no es un ciro!", ha exclamado.

"Se ha roto el escaño", ha dicho un sorprendido Roldán al terminar el pleno. "No he hecho ningún movimiento extraño, no sé qué ha pasado".

El pleno ha votado centenares de enmiendas a los Presupuestos Generales. El dictamen final se votará en la tarde del miércoles. La concentración de los grupos es fundamental. El Gobierno cuenta con una mayoría ajustada de 176 diputados y cualquier error puede tumbar alguno de los acuerdos.