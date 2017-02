El Congreso buscará las responsabilidades políticas del 'caso Bankia'

El Congreso entrará a determinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse del rescate bancario. La iniciativa para crear una comisión de investigación ya estaban en marcha, pero la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a Julio Segura -presidente del Banco de España y responsable de la CNMV, respectivamente, cuando Bankia salió a Bolsa- puede acelerar los trámites.

Podemos y Ciudadanos tomaron la iniciativa a primeros de año tras publicarse el informe del Tribunal de Cuentas que cifra en 60.718 millones de euros el coste del rescate bancario. Hace dos semanas, un defecto de forma impidió que prosperase un primer intento de Cs por crear la comisión de investigación.

Podemos y Cs, unidos en este asunto

Queda ahora la vía de Podemos de presentar la solicitud en el Pleno, que contará con el apoyo del grupo mixto y de Cs. Pero el PSOE, que anunció que no impulsaría esa iniciativa, sí adelantó que la respaldaría si la presentaban en la Cámara otros grupos.

Hasta el PP, visto que no podrá frenar la comisión, ha dado a entender que no se opondrá a su creación. El ministro de Economía, Luis de Guindos, manifestó recientemente que no tiene "objeción", puesto que cree que se ha actuado en este asunto con "transparencia".

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha insistido este lunes en que, además de la actuación de la justicia, tiene que haber una comisión de investigación parlamentaria que llegue hasta el fondo de las responsabilidades que tuvieron algunos políticos por su "mala gestión". Los políticos, ha dicho, "se pusieron a jugar a banqueros y nos ha salido muy caro".

Podemos vuelve a la carga

Podemos ya atrató de impulsar en su momento una comisión de investigación sobre la gestión política de Bankia y el resto de cajas. Ahora, volverá a la carga casi con toda seguridad, según deslizaba el propio Pablo Iglesias este lunes en una de sus entrevistas. "Para eso, que cuenten con nosotros", afirmaba en La Sexta.

Precisamente este martes el pleno del Congreso debate una proposición no de ley del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que insta al Ejecutivo a crear un polo público bancario que facilite financiación a colectivos sociales con problemas de acceso a crédito y excluidos del sistema financiero. Fuentes consultadas apuntan a que el grupo parlamentario liderado por Podemos aprovechará esta circunstancia para exigir responsabilidades por la gestión de Bankia y el resto de cajas.