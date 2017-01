Patxi López llama a la unidad del PSOE: "Si seguimos enfrentados, nadie nos va a escuchar"

Una semana después de anunciar, por sorpresa, su candidatura para liderar el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López ha celebrado este sábado el primer acto con la militancia en su Portugalete natal. El objetivo, marcar el primer hito de su campaña para lograr el liderazgo del PSOE. "Me gustaría que volviésemos a viajar juntos", ha señalado en su intervención.

López ha insistido en su mensaje de unidad, en unos "tiempos difíciles para el socialismo": "Si seguimos empeñados en mantener nuestra división interna nadie nos va a escuchar", ha señalado, al mismo tiempo que ha apelado a "elaborar un nuevo proyecto". "Esto exige que no nos entretengamos en conflictos de poder estériles", ha señalado en el acto, celebrado en el Gran Hotel Puente Colgante, al que han asistido también la secretaria General de los Socialistas Vascos (PSE-EE), Idioia Mendia, y el alcalde de Portugalete, Mikel Torres.

"Lo urgente es recuperar al PSOE", ha inquirido Patxi López, quien ha sustentado su candidatura en "un doble objetivo". Por un lado, "reconstruir nuestro partido", una misión que ha dirigido también a la militancia: "Voy a defender su derecho a elegir entre diferentes opciones en unas primarias". Por otro, "a renovar el proyecto socialista para un tiempo nuevo".

Para ello, ha dicho, "no se puede debatir entre Sanchistas, Susanistas o Patxistas": "La confrontación de propuestas no puede convertirse en una batalla fratricida". Y ha insistido en mostrar una alternativa de izquierdas a la de Unidos Podemos: "Entre el asalto a los cielos y la resignación hay una vía socialista".

"No usar el partido"

El alcalde de Portugalete, Mikel Torres, ha subrayado el papel de López en el avance de las relaciones en Euskadi y ha manifestado su confianza en el proyecto que el exlehendakari tiene para que el PSOE recupere la confianza de sus votantes.

Torres ha pedido, además, a López "que no uses el partido para ir contra nuestros compañeros": "Te pido que uses nuestro partido para volver a ganar el Gobierno, para recuperar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas".

"Estoy convencido de que hoy empieza un camino, diferente al de hace siete años, pero igual de exitoso", ha afirmado.