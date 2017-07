Rebelión de los anticapitalistas de Podemos contra el pacto con el PSOE en CLM

La vertiente anticapitalista de Podemos se rebela contra la posibilidad de entrar en gobierno con el PSOE en Castilla-La Mancha. Uno de los dos diputados que tienen en la región, David Llorente, ha criticado el principio de acuerdo con García-Page. Llorente ha dicho que ha sido una "decisión personal y un nuevo bandazo" del secretario general de Podemos en la región, José García Molina, y "no de Podemos Castilla-La Mancha".

Llorente ha dicho en declaraciones a Efe que García Molina se presentó al liderazgo del partido en la región planteando lo contrario a lo que defiende ahora. "Dijo que no se podía confiar en este PSOE, que Emiliano García-Page no era de fiar", ha asegurado.

Este sábado la formación morada celebra en el municipio de Carranque (Toledo) su Consejo Ciudadano Estatal donde estará la cúpula del partido y donde se discutirá el acuerdo alcanzado con García-Page.

Reacciones contrarias en las redes

La cara visible del ala más a la izquierda de Podemos, Miguel Urbán, también ha criticado el acuerdo y ha defendido en su cuenta de Twitter que esta decisión deberían tomarla todos los militantes de Podemos en Castilla-La Mancha. "En VA2 decidimos colectivamente que no había que subalternizarse al PSOE, Podemos vino para cambiar las cosas. Decidirán las y los inscritos", ha publicado.También han mostrado su enfado otros miembros anticapitalistas como la diputada autonómica por la Comunidad Madrid, Isabel Serra, o el diputado municipal en la capital, Raúl Camargo.

Volver a lo de siempre traerá los resultados de siempre: subalternidad, bajada electoral y crisis.Para esto nacimos?https://t.co/WgJUHgcZEq — Raúl Camargo (@camargoraul) 13 de julio de 2017

Camargo ha cargado contra la dirección y ha espetado un "¿Para esto nacimos?", mostrando su queja por el acuerdo.

La web de anticapitalistas ha sido lo más clara posible, al tuitear "Anticapitalistas rechaza el acuerdo de Podemos y PSOE en CLM".

Anticapitalistas rechaza acuerdo Podemos y PSOE en CLM https://t.co/fsf1NJkztC — Anticapitalistas (@anticapi) 14 de julio de 2017

Acuerdo de gobierno

Podemos había rechazado un acuerdo de gobierno con el ejecutivo de Emiliano García-Page hacía tan solo tres meses, pero ahora han llegado a un principio de acuerdo para desbloquear el presupuesto de 2017 y con el que podrían formar parte del gobierno. La formación morada conseguiría una vicepresidencia y una consejería que se encargará de coordinar el Plan de Garantías Ciudadanas en el Ejecutivo. El acuerdo tendrá que tendrá que ser ratificado por el Consejo Ciudadano de Podemos y por la militancia.El proyecto de presupuestos se aprobará el próximo martes y, a continuación, será remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde recibirá luz verde previsiblemente de manera definitiva el 31 de agosto.

La oposición al completo rechaza el acuerdo

Uno de los más críticos con este posible acuerdo de gobierno ha sido el PP de Castilla-La Mancha, que a través de su portavoz adjunto, Lorenzo Robisco, considera que genera "más incertidumbre y más inseguridad" y las consecuencias son "impredecibles".El consejero de Hacienda ha desvelado que intentaron alcanzar días antes un acuerdo con el PP, pero que su propuesta pasaba por una reducción de impuestos que llevaba aparejada "recortes" por valor de 200 millones de euros.Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, ha criticado el "reparto de poder" realizado entre el Gobierno y Podemos, en tanto en cuanto éste no venga acompañado de un cambio en el presupuesto de la Junta para 2017.La portavoz de Ciudadanos en la región, Orlena de Miguel, ha opinado que le parece "un poco triste" que el desbloqueo presupuestario en la región no haya venido de la mano de la aprobación de propuestas, sino "por un sillón" y ha advertido de que "por experiencia, estabilidad y Podemos no conjugan bien".