La nueva Ejecutiva de Sánchez: 49 personas, un 41% mujeres y sin integración

El nuevo equipo que lidera el PSOE es muy numeroso, de la estricta confianza de Pedro Sánchez y con un 41% de mujeres. La Ejecutiva de Pedro Sánchez, cuya composición completa se conoció a las 2:14 de la madrugada del domingo, celebrará su primera reunión este lunes y se pondrá a trabajar para tratar de unir al partido y mejorar sus expectativas electorales.

A pesar de que Sánchez ha tenido las manos libres para hacer su equipo, la relación de nombres fue distribuida incluso más tarde que en 2014, cuando los dirigentes territoriales hicieron muchos cálculos para representar a los sectores con más peso en el partido.

Esta vez, Sánchez ha llevado personalmente el proceso junto con sus dos pilares básicos: Adriana Lastra, como vicesecretaria general (número dos del PSOE) y José Luis Ábalos como secretario de Organización (número tres).

La nueva Ejecutiva recoge muchos de los nombres que el equipo de Sánchez ha ido filtrando en los últimos días, como el de Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, como portavoz, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como responsable de Relaciones Institucionales o las exministras Cristina Narbona, como presidenta, Carmen Calvo, en Igualdad, y Beatriz Corredor, en Ordenación del Territorio y Vivienda.

Patxi López es el único de todo el equipo que no apoyó a Sánchez y no ha sido capaz de sumar para la nueva Ejecutiva a miembros de su entorno. Susana Díaz, que logró un 40% de los votos, había anunciado que no pondría ninguna traba a Sánchez y así ha sido. No hay ningún partidario de Díaz en la relación de los 48 hombres y mujeres que, con Sánchez, regirán los destinos del PSOE.

La nueva Ejecutiva de Sánchez tiene 9 miembros más que la que formó en 2014. En ella hay un 41% de mujeres y carteras exóticas para la tradición del PSOE, como la de secretario ejecutivo de Montaña (Francisco Boya) o Economía de las ciudades (Milagros Tolón). Su primera reunión, este lunes.

La lista completa de miembros de la Ejecutiva

- Presidenta: Cristina Narbona

- Secretario general: Pedro Sánchez

- Vicesecretaria general: Adriana Lastra

- Secretario de área de Organización: José Luis Ábalos. De él dependerán los secretarios ejecutivos Santos Cerdán (Coordinación Territorial), Francisco Salazar (Acción electoral), José Antonio Rodríguez (Dinamización de Agrupaciones Locales) y Javier Izquierdo (Formación).

- Secretaria de área de Igualdad: Carmen Calvo, que trabajará con la secretaria ejecuutiva para l a violencia de género Susana Ros.

-Secretario de área de Política Federal: Patxi López.

- Portavoz: Óscar Puente.

- Secretaria de área de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas: Alfonso Gómez de Celis. Con él trabajará la secretaria ejecutiva de Función Pública, Isaura Leal.

- Secretario de área para la Transición Ecológica de la Economía: Hugo Morán. De él dependerán los secretarios ejecutivos Concepción Andreu (Mundo rural), Francisco Boya (Montaña) y Pedro Casares (Transportes e infraestructuras).

- Secretario de área de Agricultura, Ganadería y Pesca: Manuel González. Trabajará con la secretaria ejecutiva de Pesca, María Luisa Faneca.

- Secretaria de área de Políticas Migratorias y del Exterior: Maria Luisa Cancela. El secretario ejecutivo de política de refugiados será Luc André Difou.

- Secretaria de área de Ordenación Territorial y Políticas de Vivienda, Beatriz Corredor.

- Secretaria de área de Cohesión e Integración, Nuria Parlon. Con ella trabajarán los secretarios ejecutivos Maria Luisa Carcedo (Sanidad y Consumo), Begoña García-Retegui (Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad), Iban García del Blanco (Cultura y Deportes) y María Luz Martínez Seijo (Educación y Universidades).

- Secretaria de área de Política Municipal: Susana Sumelzo. De su Secretaría dependerán las secretarías ejecutivas en manos de Alejandro Soler (adjunto de Política Municipal), José Vélez (Pequeños Municipios), Vicent Torres Guasch (Provincias, Cabildos y Consells).

- Secretario de área de Relaciones Internacionales: Héctor Gómez. En su área están Iratxe García (UE) y Belén Fernández (Cooperación al desarrollo).

- Secretaria de área de Movimientos Sociales y Diversidad: Mónica Silvana. Los secretarios ejecutivos de su área serán María Jesús Castro (Mayores) e Ignacio López (Movimientos Sociales).

- Secretaria de Política Económica y Empleo: Manuel Escudero. Con él trabajarán los secretarios ejecutivos Toni Ferrer (Empleo y Relaciones Laborales), Carlos Ruiz (Industria, Comercio y Turismo), Milagros Tolón (Economía de las Ciudades) y Magdalena Valerio (Seguridad Social y Pacto de Toledo).

- Secretario de área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación: Francisco Polo.

- Secretario de área de Estudios y Programas: José Félix Tezanos

- Secretario de área de Transparencia y Democraciaz Participativa: Odón Elorza.

- Secretario de área de Justicia y Nuevos Derechos: Andrés Perelló. Con él trabajarán los secretarios ejecutivos José Manuel Rodríguez Uribe (Laicidad) y Fernando Martínez (Memoria histórica).