Susana Díaz, Zapatero y Rubalcaba se irán del congreso del PSOE antes de que hable Sánchez

La unidad va por barrios. Los que apoyaron a Pedro Sánchez la exigen en torno a su líder y los que no confían en él sencillamente no se la niegan. Pero todos aquellos que creen que elegirle secretario general ha sido un error no esconden, en conversaciones privadas, su pesimismo y falta de entusiasmo por un congreso del PSOE que vivió una sesión inaugural sin emoción y que prosigue sin suspense.

Tanto es así que la rival de Sánchez en la carrera por el liderazgo, Susana Díaz, y los dos últimos secretarios generales, Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero, no asistirán este domingo al gran mitin que aclamará al nuevo líder, previsto para las 12:45 de la mañana.

A ese mitin están convocados hasta 8.000 militantes: todo un acto de masas que ha preocupado a muchos barones cercanos a Díaz, que temen que la espontaneidad de algunos militantes les depare comentarios poco agradables.

Aunque en teoría el PSOE es una balsa de aceite, la unidad real está lejos de haberse conseguido. Sólo el claro y contundente resultado en favor de Sánchez le ha permitido una inédita libertad de movimientos que incluye la elaboración de su Ejecutiva sin consultas a los dirigentes territoriales.

Díaz, a París

El equipo de Díaz ha informado de que la presidenta "tiene una viaje a París" por un "asunto aeronáutico", por lo que tendrá que abandonar Madrid el domingo por la mañana. Se trata de una feria internacional a la que asistirá como representante institucional de Andalucía, que en Sevilla-Cádiz tiene "la tercera pata de un eje europeo" del que forman parte Hamburgo y Toolouse, explican en su equipo.

Díaz, cuyos viajes al extranjero son poco frecuentes, sí acudirá a votar la Ejecutiva de Sánchez y el Comité Federal, a primera hora de la mañana. Luego, se irá al aeropuerto. "Sólo quedaban plazas por la mañana. La delegación va incluso partida en dos vuelos matinales porque no había plazas", explican desde su equipo, que sólo dio a conocer ese detalle de su agenda tras la sesión inaugural, considerada inusual por muchos delegados debido a su falta de fuerza.

Zapatero, a Bolivia

Zapatero viajará a Bolivia para un foro sobre migración en el que también interviene el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, mientras que Rubalcaba asegura tener un compromiso familiar.

En un vídeo considerado como "gélido" por algunos delegados, Felipe González se pronunció en el congreso para desear "la mayor capacidad de acierto" y "una estrategia que nos devuelva el carácter de primera fuerza de España", algo visto como un pellizco a Sánchez, que ha cosechado los peores resultados del PSOE en unas elecciones generales. González está en Colombia como verificador de acuerdos de paz.

Felipe González espera que el nuevo PSOE acierte en la estrategia para ser de nuevo primera fuerza #39CongresoPSOEhttps://t.co/GqEdJK9TOhpic.twitter.com/iaW2Ym5Zqu — Europa Press (@europapress) 17 de junio de 2017

Zapatero, por su parte, no fue invitado a intervenir. "Felipe no asiste y habla. Zapatero va y ni lo invitan", exclama una persona de su entorno. Según algunas fuentes, Alfonso Guerra, que apoyó a Susana Díaz, no fue invitado al congreso.