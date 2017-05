Sánchez excluye las propuestas de Díaz de la ponencia política del próximo Congreso del PSOE

El equipo del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha seleccionado ninguna de las enmiendas que Susana Díaz ha presentado como posibles ponencias políticas en el próximo Congreso Federal del partido. De las 84 reformas presentadas se incluyen varias del "compañero Patxi López", pero ninguna de la lideresa andaluza; pese a que se "ha leído, no se ha incorporado nada". El por qué de esta decisión no se ha valorado, pero se atribuye a la falta de consonancia entre las candidaturas.

Adriana Lastra, diputada y miembro esencial del equipo del ahora secretario general, ha sido la encargada de presentar esta mañana las enmiendas que se llevarán como ponencia política al próximo Congreso Federal. Lo ha hecho junto a Manuel Escudero y José Félix Tezanos -coordinadores del programa sanchista-. De este modo, y según han explicado a los medios, la ponencia política seguirán la declaración de Granada como modelo territorial ante los desafíos secesionistas de Cataluña así como "el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución".

Además, Sánchez y su equipo hacen una enmienda a la totalidad respecto a cómo se gestionó desde la Gestora la abstención que hizo a Mariano Rajoy presidente del Gobierno. Una decisión que no pretende, dicen, blindar a Ferraz, si no asegurar que una decisión tomada por los militantes no es destruida por unos pocos.

Entre las enmiendas presentadas destacan la elección a doble vuelta -siempre y cuando en la primera nadie sea elegido con el 50% de los votos-, como proponía la candidatura de Patxi López. Aunque se mantendrá que siga habiendo un mínimo de avales pero que "no sean un fin en sí mismo", señaló Tezanos. En el documento presentado se destaca que el adversario político principal del PSOE es el PP, mientras que el idelógico es el "capitalismo galopante" que está "desquiciando" la sociedad. Los socialistas se han mostrado preocupados por el auge del populismo de extrema derecha, pero no por el de extrema izquierda, el cual no lo contemplan. El documento apenas difiere del programa que Sánchez presentó en febrero, aunque se han incorporado algunas propuestas que militantes y expertos han hecho en los últimos meses.

Moción de censura

PedroSánchez es, desde el pasado jueves, el nuevo secretario general del PSOE, momento en que se presentó en la sede de partido en Madrid el escrutinio definitivo. Sánchez no tendrá que ser ratificado por el Congreso Federal de los días 16, 17 y 18 de junio, pero sí lo tendrá que ser su equipo.

El resultado final del proceso de primarias concluye que participó un 79,83% de la militancia -149.951 votos-, de los cuales un 50,26% se decantó por Pedro Sánchez, un 39,90% por Susana Díaz y por López un 9,84%, según la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido. Lastra ha valorado estos datos como un "resultado inapelable" para Sánchez.

Lastra ha señalado, además, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha llamado aún a Pedro Sánchez para felicitarle por su nuevo cargo. Respecto a la moción de censura presentada por Podemos y con Pablo Iglesias como presidente, Lastra ha afirmado que se mantiene la negativa a aceptarla remitiendo a las palabras del nuevo portavoz provisional, José Luis Ábalos: "¿Rajoy es censurable? Sí. ¿Pablo Iglesias es presidenciable? No".

En cuanto al adelanto del congreso autonómico de Andalucía que Díaz anunció en los últimos días para reforzar su liderazgo, Lastra afirmó que "respetarán" esa decisión. "No interferiremos en el proceso, como no lo hemos hecho nunca, no es la primera vez que Pedro Sánchez es secretario general. Respecto a cómo ha funcionado el partido en los últimos meses Lastra ha sido contundente y ha afirmado que no "valorará el papel de Javier Fernández" ni de la Gestora, como tampoco "el resultado de las primarias en Asturias".